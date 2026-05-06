Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
Policie ve středu informovala, že provádí ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli a specialisty služební kynologie, včetně psů vycvičených na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.
"V tuto chvíli nelze stanovit výši způsobené škody, a tím ani případnou trestní sazbu. Zabýváme se také dalšími okolnostmi vzniku požáru. K dispozici máme určité indicie, včetně přibližného místa jeho vzniku, které postupně vyhodnocujeme a ověřujeme," sdělili strážci zákona na sociální síti X.
Hasiči v úterý večer informovali, že se jim podařilo splnit stanovený cíl. "Zmenšili jsme plochu požáru, který v sobotu odpoledne zachvátil 100 ha lesa v národním parku České Švýcarsko, na zhruba 5 ha," uvedli na sociální síti X.
Včera ještě bylo v akci šest helikoptér, dva Black Hawky se odpoledne vrátily na Slovensko. "Přestože ještě narážíme na ohniska – problémová místa jsou kolem skalních útvarů v těžko přístupném terénu –, situaci se nám daří držet pod kontrolou. Do těchto částí požářiště budeme i nadále soustředit naše síly a prostředky," sdělili požárníci.
Dnes se na požářišti mělo nadále pohybovat asi 370 hasičů z Ústeckého, Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. "Pokud se bude situace i nadále dobře vyvíjet, mohli bychom ve středu večer znovu zredukovat množství sil a prostředků," dodali hasiči.
Související
Hasiči v Českém Švýcarsku splnili cíl a odvolávají vrtulníky. Zásah pokračuje
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
Požáry , krimi , Policie ČR , Hasiči , České Śvýcarsko , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku
před 1 hodinou
Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku
před 1 hodinou
Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější
před 2 hodinami
Zemřel televizní revolucionář Ted Turner, zakladatel americké CNN
před 3 hodinami
Bouřky si opět vyžádaly varování. Hrozí až do půlnoci, upozornil ČHMÚ
před 3 hodinami
Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného
před 4 hodinami
Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo
před 5 hodinami
Vědci řeší novou záhadu. Objevili atmosféru na planetě, kde to teoreticky nemělo být možné
před 6 hodinami
Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?
před 6 hodinami
Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové
před 7 hodinami
Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech
před 7 hodinami
Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit
před 8 hodinami
MV Hondius pluje k evropským břehům. Na palubu míří lékaři, Kanárské ostrovy lodi nedovolí zakotvit
před 9 hodinami
Platit se mu nechce. Pražská MHD marně vymáhá škodu po teroristovi z Kolumbie
před 9 hodinami
Trump znovu nepochopitelně kritizoval papeže. Rubio právě míří do Vatikánu
před 10 hodinami
Hasiči v Českém Švýcarsku splnili cíl a odvolávají vrtulníky. Zásah pokračuje
před 11 hodinami
Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují
před 11 hodinami
Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec
před 13 hodinami
Počasí přinese do Česka další bouřky
Aktualizováno před 18 hodinami
OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo
Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.
Zdroj: Libor Novák