Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Jan Hrabě

6. května 2026 19:55

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Foto: HZS ČR

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Policie ve středu informovala, že provádí ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasičskými vyšetřovateli a specialisty služební kynologie, včetně psů vycvičených na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

"V tuto chvíli nelze stanovit výši způsobené škody, a tím ani případnou trestní sazbu. Zabýváme se také dalšími okolnostmi vzniku požáru. K dispozici máme určité indicie, včetně přibližného místa jeho vzniku, které postupně vyhodnocujeme a ověřujeme," sdělili strážci zákona na sociální síti X. 

Hasiči v úterý večer informovali, že se jim podařilo splnit stanovený cíl. "Zmenšili jsme plochu požáru, který v sobotu odpoledne zachvátil 100 ha lesa v národním parku České Švýcarsko, na zhruba 5 ha," uvedli na sociální síti X. 

Včera ještě bylo v akci šest helikoptér, dva Black Hawky se odpoledne vrátily na Slovensko. "Přestože ještě narážíme na ohniska – problémová místa jsou kolem skalních útvarů v těžko přístupném terénu –, situaci se nám daří držet pod kontrolou. Do těchto částí požářiště budeme i nadále soustředit naše síly a prostředky," sdělili požárníci.

Dnes se na požářišti mělo nadále pohybovat asi 370 hasičů z Ústeckého, Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. "Pokud se bude situace i nadále dobře vyvíjet, mohli bychom ve středu večer znovu zredukovat množství sil a prostředků," dodali hasiči.

