Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Jan Hrabě

6. května 2026 18:36

Účtenka s EET. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům. 

Vláda Andreje Babiše chce opět narovnat podnikatelské prostředí v Česku a zajistit, aby poctiví plátci daní nebyli v nevýhodě proti těm podnikatelům, kteří daňové povinnosti obcházejí. Navrhuje proto zavést moderní podobu evidence tržeb, která bude jednodušší, srozumitelnější a pro podnikatele výrazně méně administrativně zatěžující.

Nový zákon o evidenci tržeb, který vláda odsouhlasila a poslala do Parlamentu, přichází oproti původnímu EET s řadou změn. Týkat se bude jen kontaktně uskutečněných plateb, bude probíhat v jednom jednoduchém online režimu s omezeným okruhem povinně poskytovaných údajů a prodejci už také nebudou muset zákazníkům povinně tisknout účtenky. Malým podnikatelům stát uleví tím, že jim buď nabídne pro evidenci tržeb vlastní aplikaci, nebo ty, kteří příjmy ze samostatné činnosti dnes daní pomocí paušální daně, od EET zcela osvobodí.

Očekávané navýšení příjmů státního rozpočtu chce vláda pomocí navržených změn daňových zákonů částečně vrátit podnikatelům i plátcům daní. Navrhuje například daňovou úlevu v souvislosti se zavedením evidence tržeb, částečné zrušení zastropování nepeněžních benefitů zaměstnanců a rozšíření výčtu nepeněžních benefitů zaměstnanců pro účely jejich osvobození od daně z příjmů fyzických osob, obnovení slevy na dani na studenta a tzv. školkovného.

Podnikatelům a zaměstnancům v gastronomii chce pomoci snížením sazby DPH na nealkoholické nápoje v rámci restauračních služeb na 12 procent a osvobozením spropitného zaměstnanců od daní a dalších odvodů. Spuštění nového EET plánuje vláda od 1. ledna 2027.

Kabinet podpořil dva poslanecké návrhy, které připravila skupina koaličních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem. Novela trestního zákoníku a novela zákona na ochranu zvířat proti týrání mají za cíl zpřísnit tresty pro domácí násilníky a za týrání zvířat či zanedbávání péče o ně. Navrhovatelé chtějí mj. zvýšit dolní hranici trestní sazby ze šesti měsíců najeden rok, prodloužit maximální délku sankce zákazu chovu zvířat z pěti let až na deset let nebo zavést institut předběžného zákazu chovu. Větší pravomoci zasahovat v těchto případech má dostat Policie ČR.

Vláda do Parlamentu poslala také návrh novely knihovního zákona. Jejím cílem je v reakci na rozvoj elektronicky publikovaných děl nastavit systém povinného odevzdávání elektronických publikací a elektronického periodického tisku Národní knihovně České republiky. V případě elektronických povinných výtisků určených primárně pro osoby se zrakovým postižením bude jejich příjemcem Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Cílem je zachovat i tato díla pro budoucí generace jako součást kulturního a informačního dědictví.

Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku

Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.
Martin Kupka

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) jmenoval do funkce ombudsmanky Michaelu Kolman, veřejnosti známou také jako zpěvačku Michaelu Noskovou. Ve své nové roli se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady.

Macinka upřesnil, koho považuje za méněcenného

Ministr zahraničí Petr Macinka, reprezentující hnutí Motoristé, vyhrotil spor se svými politickými odpůrci. Poté, co už v neděli v televizním vysílání označil část opozice za „méněcenné lidi“, nyní přešel s konkrétními jmény. Ve svém středečním vyjádření na dotaz novinářky Nory Fridrichové výslovně zmínil šéfa ODS Martina Kupku, poslankyni Evu Decroix a předsedu hnutí STAN Víta Rakušana.

Hormuzský průliv

Čína může USA pomoci znovuotevřít Hormuzský průliv. Nebude to ale zadarmo

Návštěva íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího v Pekingu, která se uskutečnila jen několik dní před plánovanou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa do čínské metropole, vyvolává otázky o roli Číny jako možného mírového zprostředkovatele. Vzhledem k tomu, že dosavadní diplomatické snahy nedokázaly zajistit trvalý konec války ohrožující globální ekonomiku, hledají Teherán i Washington cestu ven z konfliktu. Čína se díky svým úzkým vazbám na Írán i otevřené lince do Washingtonu jeví jako logický kandidát na tuto roli.

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové

V Česku ani dnes nejsou vyloučeny bouřky. Mnoho jich ale nebude a vyskytnou se na výrazně menší části území. Více bude spíše přeháněk bez bleskové aktivity, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Výstrahu oproti včerejšku nevydal.

Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Napětí na Kanárských ostrovech v souvislosti s plánovaným připlutím výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě vypukla nákaza nebezpečným hantavirem, prudce roste. Regionální vláda v čele s Fernandem Clavijem vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, aby plavidlo v nejbližších dnech zakotvilo v tamních přístavech. Situace se rychle mění v ostrou politickou bitvu mezi souostrovím a centrální španělskou vládou.

Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit

Premiér Andrej Babiš (ANO) během pondělního summitu v Jerevanu překvapil změnou svého dosavadního postoje k financování armády. Novinářům oznámil, že Česká republika splní závazek vynakládat dvě procenta HDP na obranu ještě v letošním roce. Tento optimismus přichází jen krátce poté, co premiér v dubnu nedostatečný rozpočet obhajoval a tvrdil, že dosažení této hranice není reálné.

Počasí přinese do Česka další bouřky

Meteorologové předpovídají pro nadcházející dny proměnlivý charakter počasí, který odstartuje středečními bouřkami a vyvrcholí výrazným oteplením během víkendu. Zatímco polovina týdne přinese srážky a lokální ochlazení, neděle by měla nabídnout téměř letní teploty dosahující až k 28 °C.

OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo

Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.

Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí

Před dnem, kdy mají vstoupit v platnost dvě vzájemně soupeřící nabídky na jednostranné příměří, zažila Ukrajina i Rusko vlnu krvavých útoků. Ruské nálety si v úterý na ukrajinském území vyžádaly nejméně 17 obětí, zatímco ukrajinské drony zasáhly cíle hluboko v ruském vnitrozemí, kde zahynuli dva lidé.

