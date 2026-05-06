Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům.
Vláda Andreje Babiše chce opět narovnat podnikatelské prostředí v Česku a zajistit, aby poctiví plátci daní nebyli v nevýhodě proti těm podnikatelům, kteří daňové povinnosti obcházejí. Navrhuje proto zavést moderní podobu evidence tržeb, která bude jednodušší, srozumitelnější a pro podnikatele výrazně méně administrativně zatěžující.
Nový zákon o evidenci tržeb, který vláda odsouhlasila a poslala do Parlamentu, přichází oproti původnímu EET s řadou změn. Týkat se bude jen kontaktně uskutečněných plateb, bude probíhat v jednom jednoduchém online režimu s omezeným okruhem povinně poskytovaných údajů a prodejci už také nebudou muset zákazníkům povinně tisknout účtenky. Malým podnikatelům stát uleví tím, že jim buď nabídne pro evidenci tržeb vlastní aplikaci, nebo ty, kteří příjmy ze samostatné činnosti dnes daní pomocí paušální daně, od EET zcela osvobodí.
Očekávané navýšení příjmů státního rozpočtu chce vláda pomocí navržených změn daňových zákonů částečně vrátit podnikatelům i plátcům daní. Navrhuje například daňovou úlevu v souvislosti se zavedením evidence tržeb, částečné zrušení zastropování nepeněžních benefitů zaměstnanců a rozšíření výčtu nepeněžních benefitů zaměstnanců pro účely jejich osvobození od daně z příjmů fyzických osob, obnovení slevy na dani na studenta a tzv. školkovného.
Podnikatelům a zaměstnancům v gastronomii chce pomoci snížením sazby DPH na nealkoholické nápoje v rámci restauračních služeb na 12 procent a osvobozením spropitného zaměstnanců od daní a dalších odvodů. Spuštění nového EET plánuje vláda od 1. ledna 2027.
Kabinet podpořil dva poslanecké návrhy, které připravila skupina koaličních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem. Novela trestního zákoníku a novela zákona na ochranu zvířat proti týrání mají za cíl zpřísnit tresty pro domácí násilníky a za týrání zvířat či zanedbávání péče o ně. Navrhovatelé chtějí mj. zvýšit dolní hranici trestní sazby ze šesti měsíců najeden rok, prodloužit maximální délku sankce zákazu chovu zvířat z pěti let až na deset let nebo zavést institut předběžného zákazu chovu. Větší pravomoci zasahovat v těchto případech má dostat Policie ČR.
Vláda do Parlamentu poslala také návrh novely knihovního zákona. Jejím cílem je v reakci na rozvoj elektronicky publikovaných děl nastavit systém povinného odevzdávání elektronických publikací a elektronického periodického tisku Národní knihovně České republiky. V případě elektronických povinných výtisků určených primárně pro osoby se zrakovým postižením bude jejich příjemcem Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Cílem je zachovat i tato díla pro budoucí generace jako součást kulturního a informačního dědictví.
