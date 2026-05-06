Bouřky si opět vyžádaly varování. Hrozí až do půlnoci, upozornil ČHMÚ

Meteorologové nakonec i ve středu vydali výstrahu před bouřkami, ačkoliv něco takového původně nepředpokládali. Bouřky mohou být silné a hrozí až do půlnoci, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálních sítích.
Výstraha je platná pro pás přibližně od jihozápadních přes střední až do východních Čech. "Bouřky budou v této oblasti spíše izolovanější, s postupem k severovýchodu, ale mohou mít i nadále lokálně silné projevy, zejména v kroupách a nárazech větru," uvedli meteorologové.
Ve večerních hodinách se očekává příchod rozsáhlejšího bouřkového systému z Bavorska do oblasti Šumavy. Na jeho čele se mohou vyskytnout silné nárazy větru až kolem 20 m/s (kolem 70 km/h). "Systém bude postupovat přibližně k severovýchodu a měl by později zvolna slábnout," sdělil hydrometeorologický ústav.
Pro Moravu a Slezsko zůstává až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím vzniku požárů, dodali odborníci na počasí.
Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.
