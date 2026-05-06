Hasiči v Českém Švýcarsku splnili cíl a odvolávají vrtulníky. Zásah pokračuje

Hasiči v úterý pokračovali v úspěšném boji s požárem, který již o víkendu vypukl v národním parku České Švýcarsko. Zásah bude pokračovat už dnes, ale již bez pomoci vrtulníků ze vzduchu. Plochu aktuálně zasaženou plameny se včera podařilo zmenšit na pět hektarů.
Hasiči v úterý večer informovali, že se jim podařilo splnit stanovený cíl. "Zmenšili jsme plochu požáru, který v sobotu odpoledne zachvátil 100 ha lesa v národním parku České Švýcarsko, na zhruba 5 ha," uvedli na sociální síti X.
Včera ještě bylo v akci šest helikoptér, dva Black Hawky se odpoledne vrátily na Slovensko. "Přestože ještě narážíme na ohniska – problémová místa jsou kolem skalních útvarů v těžko přístupném terénu –, situaci se nám daří držet pod kontrolou. Do těchto částí požářiště budeme i nadále soustředit naše síly a prostředky," sdělili požárníci.
Dnes by se na požářišti mělo nadále pohybovat asi 370 hasičů z Ústeckého, Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. "Pokud se bude situace i nadále dobře vyvíjet, mohli bychom ve středu večer znovu zredukovat množství sil a prostředků," dodali hasiči.
Právě v národním parku České Švýcarsko došlo v červenci 2022 nedaleko Hřenska k nejrozsáhlejšímu lesnímu požáru v historii České republiky. Plameny zasáhly plochu více než tisíce hektarů. V největším nasazení hasilo oheň devět vrtulníků, pět letadel a asi sedm stovek hasičů.
Pro Čechy už výstraha před požáry neplatí, ale nadále je do odvolání platná pro Moravu a Slezsko. Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Je také třeba dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Související
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Zásah pokračuje
Požáry , Hasiči , České Śvýcarsko , Ústecký kraj
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Trump znovu nepochopitelně kritizoval papeže. Rubio právě míří do Vatikánu
před 1 hodinou
Hasiči v Českém Švýcarsku splnili cíl a odvolávají vrtulníky. Zásah pokračuje
před 1 hodinou
Trump pozastavil Projekt Svoboda. Blokáda i mírová jednání pokračují
před 2 hodinami
Smutná zpráva z Nepálu. Na Makalu zemřel český horolezec
před 3 hodinami
Počasí přinese do Česka další bouřky
Aktualizováno před 9 hodinami
OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo
včera
Den před příměřím byl na Ukrajině krvavý. Kyjev hlásí 17 mrtvých, armáda útočila v ruském vnitrozemí
včera
CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA
včera
WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka
včera
V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska
včera
Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul
včera
Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání
včera
Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí
včera
Oznámení nových Trumpových cel zahýbalo Evropou. Od lídrů přišla rázná reakce
včera
Vypíná internet, zavádí příměří. Jak se Rusko chystá na oslavy Dne vítězství?
včera
Projekt Svoboda očima expertů: Pochybují, že USA mají dostatek kapacit
včera
Nebezpečné počasí v Česku. Kromě požárů hrozí i bouřky, mohou být silné
včera
Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet
včera
Ještě jsme ani nezačali, varuje Írán USA. Trump hrozí vymazáním z povrchu zemského
včera
Krátkodobé příměří na Ukrajině. Po Putinovi rozhodl i Zelenskyj
Na Ukrajině by se v tomto týdnu měly pozastavit boje. Po Moskvě, která tak činí v souvislosti s oslavami vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem v druhé světové válce, oznámil krátkodobé příměří i Kyjev.
Zdroj: Lucie Podzimková