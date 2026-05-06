Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Napětí na Kanárských ostrovech v souvislosti s plánovaným připlutím výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě vypukla nákaza nebezpečným hantavirem, prudce roste. Regionální vláda v čele s Fernandem Clavijem vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, aby plavidlo v nejbližších dnech zakotvilo v tamních přístavech. Situace se rychle mění v ostrou politickou bitvu mezi souostrovím a centrální španělskou vládou.
Prezident Kanárských ostrovů Fernando Clavijo obvinil kabinet premiéra Pedra Sáncheze z „institucionální neloajálnosti“. Hlavním důvodem je fakt, že madridská vláda rozhodla o přijetí lodi, aniž by o tomto kroku předem informovala regionální představitele nebo s nimi celou věc konzultovala. Clavijo zdůraznil, že takový postup je v krizové situaci naprosto nepřijatelný.
K odporu se přidala také Rosa Dávila, šéfka správy ostrova Tenerife. Ta vyjádřila „naprosté a úplné odmítnutí“ vládního plánu a neskrývala hněv nad tím, že o osudu ostrova se rozhoduje bez účasti místních orgánů. Podle ní neproběhla žádná předchozí diskuse, která by zohlednila obavy tamních obyvatel a připravenost infrastruktury na podobné riziko.
Pro premiéra Pedra Sáncheze se kauza Hondius stala prioritním politickým tématem. Během dopoledne se sešel se svými ministry, aby projednali další postup. Přestože má centrální vláda pravomoc donutit autonomní region k přijetí lodi, Sánchezův kabinet se zřejmě snaží najít schůdnější politické řešení, které by nezhoršilo vztahy s ostrovy.
Důležitým faktorem v rozhodování Madridu je přítomnost třinácti španělských občanů na palubě lodi. Ministr Ángel Víctor Torres sice připustil, že chápe nervozitu a obavy místních obyvatel, zároveň však varoval, že podle mezinárodních zdravotnických pravidel je Španělsko povinno loď přijmout. Torres v oficiálním prohlášení apeloval na klid a rozvahu.
Prezident Clavijo však v rozhovoru pro stanici RTVE zopakoval, že riziko pro kanárskou populaci je „zcela reálné“. Upozornil na to, že úřady na ostrovech stále netuší, v jakém zdravotním stavu jsou ostatní cestující a kolik z nich mohlo být infekci vystaveno. Informace, které mají k dispozici, pocházejí podle něj pouze z médií.
Clavijo se také veřejně dotázal premiéra Sáncheze, proč je nutné loď, která aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů, přesouvat tři dny cesty na Kanárské ostrovy. Žádá vysvětlení, jaká technická a lékařská kritéria vedla ke změně původního rozhodnutí a k dohodě se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), o které nebyl regionální kabinet informován.
Mezitím se podařilo z lodi evakuovat tři pacienty s podezřením na nákazu. Podle nizozemského ministerstva zahraničí jde o 56letého Brita, 41letého Nizozemce a 65letého Němce. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus potvrdil, že tito pacienti jsou přepravováni do specializovaných nemocnic v Nizozemsku, kde se jim dostane odborné péče.
Podle provozovatele lodi, společnosti Oceanwide Expeditions, vykazovali dva z evakuovaných akutní symptomy. Třetí osoba byla evakuována z preventivních důvodů, neboť byla v úzkém kontaktu s cestujícím, který na palubě lodi 2. května 2026 zemřel. Evakuace proběhla pomocí dvou letadel za asistence mezinárodních zdravotnických týmů.
Aktuální zprávy ze Švýcarska potvrzují, že hantavirus, který zasáhl loď Hondius, patří k jihoamerické variantě „Andes“. Švýcarské ministerstvo zdravotnictví izolovalo pacienta v Curychu, který se z lodi vrátil koncem dubna. Přestože je přenos z člověka na člověka u tohoto kmene možný, ministerstvo považuje riziko pro širokou veřejnost za velmi nízké.
Provozovatel lodi potvrdil, že „v této fázi“ zůstávají Kanárské ostrovy hlavním cílovým bodem cesty. Na palubu míří dva nizozemští specialisté na infekční choroby, kteří se k posádce připojí po vyplutí od Kapverd. Společnost Oceanwide Expeditions uvádí, že je v neustálém kontaktu s úřady a řeší přesné detaily karantény a screeningových postupů.
Zdroj: Libor Novák
Zdroj: Libor Novák