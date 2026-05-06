Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Libor Novák

6. května 2026 13:12

MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Napětí na Kanárských ostrovech v souvislosti s plánovaným připlutím výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě vypukla nákaza nebezpečným hantavirem, prudce roste. Regionální vláda v čele s Fernandem Clavijem vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, aby plavidlo v nejbližších dnech zakotvilo v tamních přístavech. Situace se rychle mění v ostrou politickou bitvu mezi souostrovím a centrální španělskou vládou.

Prezident Kanárských ostrovů Fernando Clavijo obvinil kabinet premiéra Pedra Sáncheze z „institucionální neloajálnosti“. Hlavním důvodem je fakt, že madridská vláda rozhodla o přijetí lodi, aniž by o tomto kroku předem informovala regionální představitele nebo s nimi celou věc konzultovala. Clavijo zdůraznil, že takový postup je v krizové situaci naprosto nepřijatelný.

K odporu se přidala také Rosa Dávila, šéfka správy ostrova Tenerife. Ta vyjádřila „naprosté a úplné odmítnutí“ vládního plánu a neskrývala hněv nad tím, že o osudu ostrova se rozhoduje bez účasti místních orgánů. Podle ní neproběhla žádná předchozí diskuse, která by zohlednila obavy tamních obyvatel a připravenost infrastruktury na podobné riziko.

Pro premiéra Pedra Sáncheze se kauza Hondius stala prioritním politickým tématem. Během dopoledne se sešel se svými ministry, aby projednali další postup. Přestože má centrální vláda pravomoc donutit autonomní region k přijetí lodi, Sánchezův kabinet se zřejmě snaží najít schůdnější politické řešení, které by nezhoršilo vztahy s ostrovy.

Důležitým faktorem v rozhodování Madridu je přítomnost třinácti španělských občanů na palubě lodi. Ministr Ángel Víctor Torres sice připustil, že chápe nervozitu a obavy místních obyvatel, zároveň však varoval, že podle mezinárodních zdravotnických pravidel je Španělsko povinno loď přijmout. Torres v oficiálním prohlášení apeloval na klid a rozvahu.

Prezident Clavijo však v rozhovoru pro stanici RTVE zopakoval, že riziko pro kanárskou populaci je „zcela reálné“. Upozornil na to, že úřady na ostrovech stále netuší, v jakém zdravotním stavu jsou ostatní cestující a kolik z nich mohlo být infekci vystaveno. Informace, které mají k dispozici, pocházejí podle něj pouze z médií.

Clavijo se také veřejně dotázal premiéra Sáncheze, proč je nutné loď, která aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů, přesouvat tři dny cesty na Kanárské ostrovy. Žádá vysvětlení, jaká technická a lékařská kritéria vedla ke změně původního rozhodnutí a k dohodě se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), o které nebyl regionální kabinet informován.

Mezitím se podařilo z lodi evakuovat tři pacienty s podezřením na nákazu. Podle nizozemského ministerstva zahraničí jde o 56letého Brita, 41letého Nizozemce a 65letého Němce. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus potvrdil, že tito pacienti jsou přepravováni do specializovaných nemocnic v Nizozemsku, kde se jim dostane odborné péče.

Podle provozovatele lodi, společnosti Oceanwide Expeditions, vykazovali dva z evakuovaných akutní symptomy. Třetí osoba byla evakuována z preventivních důvodů, neboť byla v úzkém kontaktu s cestujícím, který na palubě lodi 2. května 2026 zemřel. Evakuace proběhla pomocí dvou letadel za asistence mezinárodních zdravotnických týmů.

Aktuální zprávy ze Švýcarska potvrzují, že hantavirus, který zasáhl loď Hondius, patří k jihoamerické variantě „Andes“. Švýcarské ministerstvo zdravotnictví izolovalo pacienta v Curychu, který se z lodi vrátil koncem dubna. Přestože je přenos z člověka na člověka u tohoto kmene možný, ministerstvo považuje riziko pro širokou veřejnost za velmi nízké.

Provozovatel lodi potvrdil, že „v této fázi“ zůstávají Kanárské ostrovy hlavním cílovým bodem cesty. Na palubu míří dva nizozemští specialisté na infekční choroby, kteří se k posádce připojí po vyplutí od Kapverd. Společnost Oceanwide Expeditions uvádí, že je v neustálém kontaktu s úřady a řeší přesné detaily karantény a screeningových postupů. 

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

Bouřky

Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové

V Česku ani dnes nejsou vyloučeny bouřky. Mnoho jich ale nebude a vyskytnou se na výrazně menší části území. Více bude spíše přeháněk bez bleskové aktivity, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Výstrahu oproti včerejšku nevydal.

Andrej Babiš

Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit

Premiér Andrej Babiš (ANO) během pondělního summitu v Jerevanu překvapil změnou svého dosavadního postoje k financování armády. Novinářům oznámil, že Česká republika splní závazek vynakládat dvě procenta HDP na obranu ještě v letošním roce. Tento optimismus přichází jen krátce poté, co premiér v dubnu nedostatečný rozpočet obhajoval a tvrdil, že dosažení této hranice není reálné.

OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo

Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.

CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA

Prezident Donald Trump se v pátém měsíci roku 2026 nachází v pozici historicky nejméně populární hlavy státu, a to i ve srovnání s krizovými momenty svého prvního funkčního období. Podle aktuálního průměru průzkumů CNN (Poll of Polls) klesla jeho podpora na pouhých 35 %. Tímto výsledkem se Trump dostává do nelichotivé společnosti George W. Bushe, který byl dosud jediným prezidentem od dob Jimmyho Cartera, jenž se dlouhodobě pohyboval v takto nízkých číslech.

Světová zdravotnická organizace (WHO)

WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.

V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska

Letošní oslavy vítězství ve Velké vlastenecké válce v Moskvě se obejdou bez velkých jmen v řadách zahraničních hostů. V Evropské unii se nejvíce řeší účast slovenského premiéra Roberta Fica, který se má zároveň setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády se ocitne i ve společnosti běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. 

Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul

Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.

Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání

Navzdory opakovaným střetům v Hormuzském průlivu a rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Teheránem trvají špičky amerického Pentagonu na tom, že příměří z 8. dubna stále platí. Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine na tiskovém brífinku uvedli, že nynější íránské útoky zatím nedosáhly prahu, který by vyžadoval plné obnovení válečných operací.

Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí

Na palubě výletní lodi MV Hondius, která se plavila přes Atlantik, byl potvrzen druhý případ nákazy vzácným hantavirem. Tato zpráva přichází poté, co v důsledku podezřelého vypuknutí nákazy zemřeli již tři lidé a další cestující zůstává ve vážném stavu v nemocnici.

Zdroj: Libor Novák

