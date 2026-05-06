Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Libor Novák

6. května 2026 13:59

MV Hondius
MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

Nejistota provází každou hodinu strávenou na palubě poté, co si nákaza hantavirem vyžádala životy tří pasažérů. Toto onemocnění se projevuje vysokými horečkami a únavou, přičemž může vést až k selhání orgánů. Kromě obětí jsou hlášeni další nemocní, z nichž tři mají být v nejbližší době evakuováni k odbornému ošetření.

Zatímco úřady řeší logistiku, zbytek posádky i cestujících musí čekat. Španělsko sice souhlasilo s přijetím lodi na Kanárských ostrovech, ale plavba tam potrvá několik dní. Do té doby zůstává plavidlo u pobřeží Kapverd, v dohledu od přístavu Praia, kam však cestující nesmějí vystoupit. Právě tento africký stát měl být přitom jejich původní konečnou zastávkou.

Mnozí pasažéři se snaží vyrovnat se situací po svém a o životě v karanténě informují prostřednictvím sociálních sítí. Známý cestovatelský vlogger Kasem Hato sdílí videa z paluby, na kterých ukazuje vzdálené pobřeží pevniny. Navzdory přísným hygienickým opatřením a příkazu k izolaci uvádí, že většina lidí na palubě zůstává obdivuhodně klidná a nepodléhá panice.

Hato ve svých příspěvcích mírní obavy z globální epidemie a připomíná, že tento virus není pro světovou vědu novinkou. Podobný postoj zaujímá i Světová zdravotnická organizace. Její představitelka Maria Van Kerkhove uvedla, že ačkoliv na lodi zřejmě došlo k přenosu z člověka na člověka, týká se to pravděpodobně jen velmi úzkých kontaktů, jako jsou manželské páry. Riziko pro širokou veřejnost je podle ní minimální.

Tragický rozměr události potvrzuje fakt, že dvěma z obětí byl manželský pár. Mezi nemocnými, kteří čekají na převoz, je navíc osoba blízká třetí oběti a také jeden z lékařů. Cestující vyjadřují hlubokou soustrast rodinám zesnulých a vzpomínají na společné chvíle, které sdíleli na začátku cesty, kdy ještě nikdo netušil, jaký směr výprava nabere.

Pasažér Jake Rosmarin pro CNN potvrdil, že kromě přímo zasažených se ostatní cítí dobře a snaží se udržet si dobrou náladu. Vyzdvihl především práci posádky, která dělá maximum pro to, aby byli lidé informovaní a v rámci možností i v pohodlí. Podobně se vyjádřila i fotografka divoké přírody Alejandra Rendon, která ocenila profesionální zvládnutí takto neobvyklé a nešťastné situace.

Posádka lodi tráví veškerý čas péčí o hosty a neustálou dezinfekcí veškerých prostor plavidla. K dispozici byly doručeny dodatečné zdravotnické zásoby a vybavení. Cestující nyní nosí roušky a striktně dodržují rozestupy. Jídlo je jim servírováno přímo do kajut, aby se eliminovalo setkávání ve společných prostorách, jako jsou jídelny nebo salonky.

Denní režim se nyní skládá z aktivit, které lze provozovat o samotě. Lidé si čtou, sledují filmy nebo pijí horké nápoje ve svých pokojích. Jedinou povolenou formou pohybu mimo kajutu jsou individuální procházky po palubě na čerstvém vzduchu. I tyto vycházky jsou však přísně koordinovány, aby nedocházelo ke shlukování osob.

Navzdory všem omezením zůstává morálka na palubě relativně vysoká. Cestující se snaží soustředit na pozitivní věci a vyhlížejí den, kdy budou moci konečně vystoupit na pevninu. Fotografie z paluby s výhledem na oceán a selfie s úsměvem pod rouškou jsou pro ně způsobem, jak dát světu i svým blízkým vědět, že se nevzdávají a věří v dobrý konec své nedobrovolné izolace.

před 2 hodinami

Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Související

MV Hondius

Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Napětí na Kanárských ostrovech v souvislosti s plánovaným připlutím výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě vypukla nákaza nebezpečným hantavirem, prudce roste. Regionální vláda v čele s Fernandem Clavijem vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, aby plavidlo v nejbližších dnech zakotvilo v tamních přístavech. Situace se rychle mění v ostrou politickou bitvu mezi souostrovím a centrální španělskou vládou.

Více souvisejících

MV Hondius

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

MV Hondius

Čtou knihy, na palubu chodí po jednom. Jak se žije cestujícím lodi MV Hondius pod hrozbou hantaviru?

Před necelým měsícem vyplouvali s vidinou dobrodružství na cestu k nejvzdálenějším ostrovům světa. Těšili se na pozorování velryb, tučňáků a na úchvatné scenérie ledových plání či zelených kopců. Nyní je však realita pro téměř 150 cestujících na palubě lodi MV Hondius zcela jiná. Místo poznávání přírody tráví dny v izolaci svých kajut na lodi kotvící v Atlantiku a snaží se chránit před nákazou smrtelným virem.

před 1 hodinou

Bouřky

Bouřky se mohou vyskytnout i dnes, přiznali meteorologové

V Česku ani dnes nejsou vyloučeny bouřky. Mnoho jich ale nebude a vyskytnou se na výrazně menší části území. Více bude spíše přeháněk bez bleskové aktivity, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Výstrahu oproti včerejšku nevydal.

před 2 hodinami

MV Hondius

Loď MV Hondius rozhádala celé Španělsko. Madrid ji povolil zakotvit na Kanárských ostrovech

Napětí na Kanárských ostrovech v souvislosti s plánovaným připlutím výletní lodi MV Hondius, na jejíž palubě vypukla nákaza nebezpečným hantavirem, prudce roste. Regionální vláda v čele s Fernandem Clavijem vyjádřila kategorický nesouhlas s tím, aby plavidlo v nejbližších dnech zakotvilo v tamních přístavech. Situace se rychle mění v ostrou politickou bitvu mezi souostrovím a centrální španělskou vládou.

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Babiš v otázce financování armády otočil. Závazek NATO chce letos splnit

Premiér Andrej Babiš (ANO) během pondělního summitu v Jerevanu překvapil změnou svého dosavadního postoje k financování armády. Novinářům oznámil, že Česká republika splní závazek vynakládat dvě procenta HDP na obranu ještě v letošním roce. Tento optimismus přichází jen krátce poté, co premiér v dubnu nedostatečný rozpočet obhajoval a tvrdil, že dosažení této hranice není reálné.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

Bouřka, ilustrační foto

Počasí přinese do Česka další bouřky

Meteorologové předpovídají pro nadcházející dny proměnlivý charakter počasí, který odstartuje středečními bouřkami a vyvrcholí výrazným oteplením během víkendu. Zatímco polovina týdne přinese srážky a lokální ochlazení, neděle by měla nabídnout téměř letní teploty dosahující až k 28 °C.

Aktualizováno před 13 hodinami

Akce s názvem „Ruce pryč od médií“ Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Ruce pryč od médií. Tisíce lidí v Praze protestovaly proti zestátnění ČT a ČRo

Pražské Staroměstské náměstí se v úterý v podvečer stalo dějištěm rozsáhlého protestu na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. Akci s názvem „Ruce pryč od médií“ svolal spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na kontroverzní vládní návrh zákona, který by podle organizátorů znamenal faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Tisíce účastníků zaplnily prostor náměstí, aby vyjádřily svůj nesouhlas se snahami o politické ovládnutí těchto institucí.

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

CNN: Trump se stal historicky nejméně populárním prezidentem USA

Prezident Donald Trump se v pátém měsíci roku 2026 nachází v pozici historicky nejméně populární hlavy státu, a to i ve srovnání s krizovými momenty svého prvního funkčního období. Podle aktuálního průměru průzkumů CNN (Poll of Polls) klesla jeho podpora na pouhých 35 %. Tímto výsledkem se Trump dostává do nelichotivé společnosti George W. Bushe, který byl dosud jediným prezidentem od dob Jimmyho Cartera, jenž se dlouhodobě pohyboval v takto nízkých číslech.

včera

Světová zdravotnická organizace (WHO)

WHO: Na palubě lodi MV Hondius mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka

Světová zdravotnická organizace (WHO) připustila, že na palubě nizozemské výletní lodi MV Hondius, kde v uplynulých dnech zemřeli tři lidé, mohlo dojít k vzácnému přenosu hantaviru z člověka na člověka. Virus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, avšak v tomto specifickém případě se odborníci domnívají, že k infekci mohlo dojít mezi osobami v „mimořádně blízkém kontaktu“. WHO zároveň zdůraznila, že celkové riziko pro širší veřejnost zůstává nízké.

včera

Vladimir Putin a Robert Fico

V Moskvě budou čekat Putin a Lukašenko. Fico stále plánuje cestu do Ruska

Letošní oslavy vítězství ve Velké vlastenecké válce v Moskvě se obejdou bez velkých jmen v řadách zahraničních hostů. V Evropské unii se nejvíce řeší účast slovenského premiéra Roberta Fica, který se má zároveň setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předseda slovenské vlády se ocitne i ve společnosti běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. 

včera

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Došlo na slova vědců. Zesláblý keporkak Timmy zřejmě uhynul

Osud keporkaka Timmyho, který se po týdnech strávených v mělkých vodách Baltského moře dočkal vytouženého vypuštění do Severního moře, zůstává nejasný a doprovázejí ho rostoucí obavy. Odborníci z Německého oceánografického muzea v úterý připustili, že zvíře s vysokou pravděpodobností nepřežilo. Tato zpráva vyvolala značné emoce u veřejnosti i vědecké komunity, která celou záchrannou misi od počátku bedlivě sledovala.

včera

Pete Hegseth

Hegseth: Cesta Hormuzským průlivem je volná. Írán se ztrapnil a uchýlil k mezinárodnímu vydírání

Navzdory opakovaným střetům v Hormuzském průlivu a rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Teheránem trvají špičky amerického Pentagonu na tom, že příměří z 8. dubna stále platí. Americký ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine na tiskovém brífinku uvedli, že nynější íránské útoky zatím nedosáhly prahu, který by vyžadoval plné obnovení válečných operací.

včera

Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí

Na palubě výletní lodi MV Hondius, která se plavila přes Atlantik, byl potvrzen druhý případ nákazy vzácným hantavirem. Tato zpráva přichází poté, co v důsledku podezřelého vypuknutí nákazy zemřeli již tři lidé a další cestující zůstává ve vážném stavu v nemocnici.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy