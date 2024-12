Volby by jasně vyhrálo hnutí ANO. Poslance by měli komunisté či Motoristé

Hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše by v listopadu volila třetina voličů, jeho preference činí konkrétně 33,5 procenta. Dvouciferného výsledku by dosáhly ještě dvě ze stran současné vládní koalice. Druhá by skončila ODS se ziskem 11,5 %, hnutí Starostové a nezávislí by podpořilo rovných 10 procent voličů.

Do Sněmovny by se dostaly ještě další čtyři subjekty se shodnou podporou šest a půl procenta. Jde o Piráty, opoziční hnutí SPD, komunisty a Motoristy. Nejblíže pětiprocentní hranici je pak TOP 09, které k ní chybí půl procenta. O dalšího půl procenta za ní se nacházejí sociální demokraté. KDU-ČSL by podpořilo jen 2,5 % voličů.

Nejvyšší volební potenciál, který činí rovných 40 procent, má hnutí ANO. Meziměsíčně se však snížil. Druzí jsou Starostové s 22 %. Potenciál občanských demokratů klesl na 20 %. Ochota občanů zúčastnit se voleb opět vzrostla na 62 %.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před třemi lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.