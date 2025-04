USA vyhodily velitelku základny v Grónsku za "podkopávání" Vanceovy autority

K incidentu došlo podle BBC krátce poté, co viceprezident Vance během své návštěvy Grónska ostře kritizoval Dánsko za to, že údajně dostatečně neinvestuje do bezpečnosti v regionu a že se nezastává práv tamních obyvatel. Jeho slova vyvolala rozruch nejen mezi dánskými a grónskými představiteli, ale zjevně i uvnitř americké armády.

Podle serveru Military.com, který získal kopii e-mailu, Meyersová ve své zprávě zaměstnancům uvedla, že Vanceova prohlášení "neodrážejí stanovisko základny Pituffik". Připustila sice, že politice příliš nerozumí, ale zdůraznila, že názory prezentované viceprezidentem nejsou v souladu s místní realitou ani s postojem velení základny.

Zástupce Pentagonu Sean Parnell následně ve svém vyjádření uvedl, že jakékoliv akce, které podrývají velení nebo narušují politickou linii prezidenta Donalda Trumpa, nebudou v rezortu obrany tolerovány. Svůj výrok podpořil odkazem právě na článek Military.com.

Armáda zároveň oznámila, že novým velitelem základny se stává plukovník Shawn Lee, který dosud působil jako velitel eskadry na stanici Clear Space Force v Aljašce. Vyjádření vesmírného velení dále zdůraznilo, že od všech velících důstojníků se očekává nejvyšší úroveň profesionálního a nestranného vystupování, zvláště v politicky citlivých otázkách.

Meyersová převzala velení na arktické základně teprve v červenci loňského roku. Její krátké působení však nyní končí kvůli konfliktu mezi vojenskou profesionalitou a politickou loajalitou.

Viceprezident Vance během své březnové návštěvy nejen kritizoval Dánsko, ale rovněž zopakoval záměr prezidenta Trumpa anektovat Grónsko z bezpečnostních důvodů. Tento návrh Spojené státy poprvé veřejně naznačily již během prvního Trumpova funkčního období, kdy se rovněž setkal s odporem nejen v Dánsku, ale i mezi samotnými Gróňany.

V reakci na poslední vývoj vystoupila dánská premiérka Mette Frederiksenová společně s grónským předsedou vlády Jens-Frederikem Nielsenem a jeho předchůdcem Mute Egedem. Frederiksenová vzkázala prezidentu Trumpovi jasný vzkaz: „Jiné země nelze anektovat.“ Dodala, že Dánsko posiluje svou vojenskou přítomnost v Arktidě a usiluje o užší spolupráci se Spojenými státy při ochraně tohoto strategického regionu.

Spojené státy mají v Grónsku vojenskou přítomnost již od druhé světové války, kdy ostrov obsadily po okupaci Dánska nacistickým Německem. Základna Pituffik (dříve známá jako Thule Air Base) je jedním z klíčových bodů americké obrany, zejména s ohledem na případný jaderný útok z Ruska, při němž by rakety nejkratší cestou mířily právě přes severní pól.

Grónsko, největší ostrov světa, je již téměř 300 let pod dánskou správou. Od roku 2009 má však právo vyhlásit referendum o nezávislosti. V posledních letech se stále více politických stran snaží o to, aby se takové hlasování skutečně uskutečnilo. Průzkumy ukazují, že většina Gróňanů si přeje úplnou nezávislost, ovšem bez připojení k USA.

Napětí mezi americkým vedením a jejich spojenci v Dánsku a Grónsku tak nadále roste, zejména v době, kdy Arktida nabývá stále většího geopolitického významu. Incident s plukovnicí Meyersovou je jen dalším střípkem do mozaiky složitých vztahů mezi vojenskými a politickými prioritami Spojených států v této oblasti.