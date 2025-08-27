Tajné operace podporující odtržení Grónska od Dánska? Kodaň si předvolala nejvyššího amerického diplomata

Libor Novák

27. srpna 2025 16:00

Dánsko, ilustrační foto
Dánsko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Dánsko si předvolalo nejvyššího amerického diplomata v Kodani kvůli zprávám o tom, že američtí občané provádějí na autonomním území Grónska tajné operace s cílem ovlivnit tamní společnost a podpořit odtržení Grónska od Dánska. Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen uvedl, že „jakýkoliv pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Dánského království je nepřijatelný.“

Dánská televize DR informovala, že američtí občané se snaží infiltrovat grónskou společnost a shromažďovat informace o politicích, kteří podporují odtržení od Dánska. Cílem je pak tyto osoby získat na svou stranu. Dánská bezpečnostní služba PET uvedla, že Grónsko je terčem „různých typů vlivových kampaní“, jejichž cílem je vytvořit rozkol ve vztahu mezi Dánskem a Grónskem. K tomu by mohlo dojít pomocí dezinformací nebo využíváním skutečných či vymyšlených neshod.

Kvůli neustálým pokusům o vliv si ministr Rasmussen již letos předvolal chargé d'affaires Marka Stroha podruhé. Poprvé se tak stalo v květnu, po zprávách, že se americké tajné služby mají zaměřit na Grónsko. Podle Jense Ladefogeda Mortensena, profesora z univerzity v Kodani, je toto diplomatické předvolání v dánsko-amerických vztazích bezprecedentní a lze ho označit za „diplomatickou žlutou kartu“.

Americký prezident Donald Trump se nikdy netajil svým zájmem o koupi či anexi Grónska, které označuje za území, které se dá koupit nebo zabrat silou. Grónsko je sice součástí Dánského království, ale od roku 1979 má širokou autonomii. Většina politických stran v Grónsku sice podporuje nezávislost, nicméně průzkumy ukazují, že Gróňané nemají zájem stát se součástí Spojených států.

Zájem USA o Grónsko souvisí s jeho strategickou polohou a nerostným bohatstvím. Podle amerického viceprezidenta JD Vance Dánsko málo investuje do obrany Grónska před Ruskem a Čínou. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen nicméně v květnu jasně řekl, že Grónsko nikomu nepatří a o své budoucnosti si rozhoduje samo.

Ačkoli je Dánsko členským státem NATO a dlouhodobě je považováno za jednoho z nejbližších amerických spojenců, napětí ve vztazích se stupňuje. Kromě Grónska je dalším příkladem vládní nařízení Donalda Trumpa, které zastavilo stavbu větrné farmy u pobřeží Rhode Island, na které se podílela dánská společnost Ørsted, vlastněná z 50,1 % dánským státem. Po oznámení se akcie Ørsted propadly o 16 %. 

Macronovi se pod rukama sype vláda. Má tři možnosti, jak reagovat

