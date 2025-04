Počasí příští týden: Teploty překonají 20 stupňů, pak se citelně ochladí

Jaro v kuchyni, to jsou čerstvé bylinky a první plody, k nimž patří třeba ředkvičky nebo listová zelenina. Že je vhodné tyto zdroje vitamínů a zdraví prospěšných látek po dlouhé zimě zařadit do jídelníčku, to věděli již naši předci, ať už ve středověku nebo před 200 či 100 lety. Inspiraci na jarní jídelníček proto můžeme čerpat ze starých kuchařek, třeba těch středověkých nebo slavné Magdaleny Dobromily Rettigové. Tyto recepty jsou zdravé, výživné a navíc snadné i levné.