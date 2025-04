USA rozjíždí další diplomatický spor. Trump vyhrožuje Mexiku kvůli vodě

Nedodržení vodních dodávek ze strany Mexika vyvolalo diplomatickou roztržku s jeho největším obchodním partnerem. Den předtím Trump uvedl, že přijme další opatření, včetně cel nebo sankcí proti Mexiku. Republikáni v Texasu také veřejně obvinili Mexiko z porušování smlouvy, což poškozuje farmáře závislé na těchto vodních dodávkách.

„Pro farmáře v Texasu, kteří požadují vodu, bude okamžitě doručeno určité množství milionů krychlových metrů vody, které lze poskytnout podle dostupnosti vody v řece Rio Grande,“ řekla Sheinbaumová.

Podle smlouvy z roku 1944, která upravuje sdílení vody mezi oběma zeměmi prostřednictvím propojené sítě přehrad a nádrží, musí Mexiko každých pět let poskytnout USA 1,75 milionu akrostop vody z řeky Rio Grande. Jeden akrostop vody stačí k napuštění přibližně poloviny olympijského bazénu.

Aktuální pětiletý cyklus smlouvy končí v říjnu, ale Mexiko zatím poslalo méně než 30 % požadovaného množství vody, podle údajů Mezinárodní komise pro hranice a vodu.

Sheinbaumová uvedla, že Mexiko dodržuje smlouvu na základě dostupnosti vody, poukazujíc na sucho, které výrazně ovlivnilo zásoby vody v zemi. Očekává dohodu v následujících dnech a nevidí důvod k dalšímu konfliktu. Smlouva je podle ní „férová“.

Mexičtí úředníci se snaží najít plán na zvýšení množství vody posílané do USA, protože roste obava, že Trump by mohl tento spor přenést do obchodních jednání.

Mexická vláda se může dostat do konfliktu s přímořskými státy severního Mexika, které si pečlivě chrání svůj vodní zdroj, pokud by se rozhodla vymáhat kontroverzní novelu, která byla do smlouvy přidána loni a umožňuje federálním úředníkům odebrat vodu navíc, aby splnili své závazky.