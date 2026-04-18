Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu

Exposlanec Dominik Feri má novou naději na propuštění z vězení. Krajský soud vrátil věc okresnímu soudu, který původně v lednu rozhodl, že si bývalý politik bude muset odpykat i zbytek tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění.
Případ se vrací k okresnímu teplickému soudu, informoval web Seznam Zprávy na základě informací z justiční databáze. "Rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání," píše se v databázi bez dalších podrobností.
Předčasné, respektive podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ovlivňuje řada faktorů, které musí soudci posoudit. Jde konkrétně o chování odsouzeného vězení, snahu dotyčného o nápravu a posouzení jeho nebezpečnosti pro společnost.
Bývalý poslanec za TOP 09 si zatím stále odpykávat tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci předloňského dubna, exposlanec zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
Britové berou ruské výhrůžky vážně. Čelíme hrozbě přímého ruského útoku, zní z vlády

Bývalý důstojník britské armády a vládní poradce pro boj proti terorismu varoval, že Spojené království pravděpodobně čelí hrozbě přímého ruského útoku. Toto varování přichází poté, co Kreml označil britské firmy vyrábějící drony, které podporují ukrajinské válečné úsilí, za potenciální cíle. Podle bezpečnostních expertů se napětí mezi Moskvou a evropskými spojenci Kyjeva posouvá do kritické fáze.
