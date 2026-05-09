Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.
Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska potvrdil, že loď sice k ostrovu připluje, ale nezakotví přímo v běžném terminálu. Pasažéři budou na břeh přepraveni v průmyslovém přístavu Granadilla, který leží mimo obytné oblasti. Celý proces bude probíhat za přísných bezpečnostních opatření – cestující se budou pohybovat výhradně v uzavřeném koridoru a k letadlům je dopraví zapečetěná vozidla pod dohledem policie.
Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti eviduje šest potvrzených a dva pravděpodobné případy nákazy variantou „Andes“. Tento specifický podtyp hantaviru, běžně přenášený hlodavci, je výjimečný tím, že se jako jediný dokáže šířit i mezi lidmi. I přes závažnost situace se však generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus snaží mírnit obavy a zdůrazňuje, že riziko globální nouze v rozsahu pandemie covidu-19 je v tuto chvíli nízké.
Plán na přijetí lodi ve španělských vodách vyvolal vlnu kontroverzí, zejména mezi lídry Kanárských ostrovů. Aby situaci uklidnil a osobně podpořil tamní zdravotníky a personál přístavu, rozhodl se šéf WHO odcestovat přímo na Tenerife. Ve svém vzkazu obyvatelům ostrova vyzdvihl jejich solidaritu a lidskost, se kterou k této složité výzvě přistupují.
Celá operace na Tenerife probíhá v době, kdy je mezinárodní scéna napjatá i kvůli dalším konfliktům. Zatímco Trumpova administrativa řeší útoky na íránské ropné tankery v Hormuzském průlivu a Vladimir Putin v Moskvě vede oslavy Dne vítězství, evropské úřady se plně soustředí na bezpečný návrat svých občanů z infikovaného plavidla do jejich domovských zemí.
Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.
