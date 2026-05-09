Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti

Počet případů nákazy hantavirem v Argentině se za poslední rok téměř zdvojnásobil. Zemřelo již 32 lidí a země zaznamenala nejvyšší počet infekcí od roku 2018. Odborníci varují, že za tímto dramatickým nárůstem stojí především klimatické změny a ničení přirozeného prostředí volně žijících živočichů.
Podle argentinského ministerstva zdravotnictví bylo v aktuální sezóně, která začala v červnu 2025, potvrzeno již 101 případů hantaviru. Pro srovnání, ve stejném období loňské sezóny jich bylo pouze 57. Kromě vyššího počtu nakažených vzrostla i úmrtnost, která je o 10 procentních bodů vyšší než v předchozím roce. Tato čísla navíc nezahrnují aktuální nákazu na výletní lodi MV Hondius, jejíž původ je stále předmětem vyšetřování.
Právě v souvislosti s krizí na lodi MV Hondius se argentinské úřady snaží zmapovat pohyb nizozemského páru, který nákaze podlehl. Manželé před nástupem na plavbu v přístavu Ushuaia cestovali po celé Argentině a navštívili i sousední Chile a Uruguay. Epidemiologové nyní prověřují rizikové oblasti v provinciích Misiones a Neuquén, kde se pár během svých cest pravděpodobně pohyboval.
Zatímco v minulosti byl hantavirus spojován především s Patagonií na jihu země, letošní sezóna ukazuje posun do centrálních oblastí. Nejvíce zasaženou je provincie Buenos Aires, která hlásí 42 případů. Virus se obvykle šíří kontaktem s močí nebo trusem infikovaných hlodavců, zejména myšice dlouhoocasé, která je hlavním přenašečem v regionu.
Experti se podle CNN shodují, že klimatické změny umožňují hlodavcům přežívat v nových oblastech. Extrémní sucha následovaná intenzivními srážkami mění ekosystémy a nutí zvířata i lidi k častější interakci. K šíření přispívají také lesní požáry a zakládání malých urbanistických celků v dříve divoké přírodě. Hlodavci se na tyto změny adaptují mnohem lépe než jiní živočichové.
Infektolog Eduardo López, který radil argentinské vládě během pandemie covidu-19, vysvětluje, že změny teplot přímo ovlivňují výskyt přenašečů. Nebezpečí zvyšuje i rostoucí turismus v rizikových oblastech, které nejsou dostatečně vyčištěny od podrostu. Právě v hustém křoví a neudržované vegetaci se infikovaným hlodavcům daří nejlépe.
Aktuální epidemie na lodi MV Hondius je spojována s variantou Andes. Jde o vzácnou, ale velmi závažnou formu hantaviru, která se jako jedna z mála může v případě úzkého kontaktu šířit i mezi lidmi. To je také důvodem mimořádných opatření, která doprovázejí plavbu lodi k břehům Tenerife.
V provincii Ohňová země, odkud loď vyplula, nyní pracují speciální technické týmy, které odchytávají a analyzují hlodavce. Tamní ředitel epidemiologie Juan Petrina však uvedl, že podle záznamů pár strávil v přístavu Ushuaia jen několik dní, což časově neodpovídá inkubační době nemoci. Teorie, že se manželé nakazili přímo na jihu Argentiny, tak zůstává prozatím nepotvrzená.
