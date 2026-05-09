VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.
Hlavním rysem letošního 9. května je naprostá absence těžké vojenské techniky. Ruské úřady se rozhodly pro tento bezprecedentní krok především z bezpečnostních důvodů. Tradiční defilé tanků a raketových systémů, které pod Putinovým vedením symbolizovalo obnovenou moc země, tak letos nahradil pouze pochod vojáků před Leninovým mauzoleem a následný přelet stíhacích letounů.
Omezení přicházejí v době, kdy Rusko čelí stále častějším ukrajinským útokům na strategické cíle hluboko ve vnitrozemí, zejména na ropné rafinérie. Samotná Moskva je v těchto dnech pod přísným dohledem, zatímco Kyjev dříve obviňoval Kreml z pokračujících náletů na ukrajinskou metropoli.
Průběh oslav zásadně ovlivnilo páteční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení dohody o klidu zbraní. Ten má trvat od 9. do 11. května a jeho součástí je i rozsáhlá výměna válečných zajatců v poměru tisíc za tisíc.
Tuto zprávu v noci na sobotu potvrdil jak Kreml, tak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Právě dohodnuté příměří a probíhající výměna vězňů jsou vnímány jako klíčové body, které umožnily alespoň částečné konání moskevské ceremonie bez bezprostředního rizika eskalace.
Přestože se vojenská část přehlídky výrazně zmenšila, pietní význam data zůstává pro zemi stěžejní. Během druhé světové války ztratil tehdejší Sovětský svaz přibližně 27 milionů lidí, což je nejvyšší počet obětí mezi všemi zúčastněnými státy. Letošní oslavy se však konají v atmosféře, kdy je historický odkaz vítězství konfrontován s realitou moderního konfliktu, který ruskou armádu vyčerpává natolik, že na hlavní státní svátek nezbylo v centru Moskvy místo pro žádný tank.
