Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Libor Novák

9. května 2026 10:59

Anders Fogh Rasmussen, dánský politik, bývalý předseda dánské vlády a generální tajemník NATO.

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

Rasmussenovo prohlášení reaguje především na rostoucí pochybnosti o závazcích Spojených států vůči článku 5 o kolektivní obraně. Podle něj kroky prezidenta Trumpa vyvolaly u evropských spojenců nejistotu, která vyžaduje radikální změnu strategického myšlení. Evropané se podle něj musí postavit na vlastní nohy a být schopni bránit svůj kontinent nezávisle na Washingtonu.

Navrhovaný model by fungoval jako formalizovaná „koalice ochotných“. Rasmussen navrhuje, aby se do nového svazku mohly zapojit pouze ty země, které splní přísná kritéria, zejména pak výdaje na obranu ve výši pěti procent HDP. Členové by si vzájemně poskytovali záruky podobné těm v NATO, ovšem s tím rozdílem, že žádný stát by neměl mít možnost zablokovat zahájení vojenské operace. Počítá se také s mechanismem pro vyloučení členů, kteří přestanou podmínky splňovat.

NATO by i nadále zůstalo základním kamenem obrany, především díky americkému jadernému deštníku, ale konvenční ochranu by si měli zajistit sami Evropané. Rasmussen zdůraznil, že je nutné masivně navýšit výrobu zbraní a munice. V tomto ohledu vidí klíčovou roli Ukrajiny, kterou označil za nezbytnou baštu proti Rusku. Vyzdvihl také rychlost, s jakou ukrajinský průmysl vyvíjí moderní vybavení.

Tento obrat je u Rasmussena, který byl dlouhá léta zastáncem silné transatlantické vazby, velmi výrazný. Sám přiznal, že přehodnocení vztahu k USA pro něj bylo velmi bolestivé, neboť Spojené státy vždy považoval za přirozeného lídra svobodného světa. Evropa se však podle něj musí zbavit závislosti na „silných mužích“ současné politiky, ať už jde o Trumpa, Putina nebo Si Ťin-pchinga.

Model, na kterém Evropa dlouhá léta stavěla, podle Rasmussena definitivně skončil. Kontinent již nemůže těžit z levných energií z Ruska, levného zboží z Číny a „levné“ bezpečnosti zajišťované Spojenými státy. Bývalý šéf NATO nyní v Berlíně jedná o politické podpoře pro svůj plán a doufá, že se vedení této iniciativy ujmou lídři Německa, Francie, Británie a Itálie. Zatím však konkrétní přísliby od politických špiček neobdržel.

včera

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO

Probíhající konflikt v Íránu odhalil podle vojenských expertů a diplomatů zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO. Ačkoliv se aliance do americko-izraelské války přímo nezapojila, střet v Perském zálivu ukázal nedostatky, které by mohly být kritické v případě případného útoku Ruska na členský stát. Evropští představitelé varují, že Moskva by mohla být připravena k agresi již kolem roku 2029, což zvyšuje tlak na urychlenou modernizaci armád.

před 53 minutami

Robert Fico a Vladimír Putin

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Jaro

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

včera

Prezident Trump

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

včera

Letiště Václava Havla Praha

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

včera

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

včera

Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

včera

Ilustrační foto

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

včera

včera

Hantavirus

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

včera

Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

včera

MV Hondius

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

včera

7. května 2026 22:01

7. května 2026 21:22

7. května 2026 20:41

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

Zdroj: David Holub

