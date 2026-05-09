Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy

Libor Novák

9. května 2026 21:26

Foto: Valdai Discussion Club

Ruský prezident Vladimir Putin se v sobotu nechal slyšet, že podle jeho názoru se konflikt na Ukrajině postupně chýlí ke svému konci. Toto prohlášení učinil během setkání s novináři v prostorách Kremlu. Stalo se tak krátce poté, co Rusko oslavilo tradiční Den vítězství, který připomíná porážku nacistického Německa ve druhé světové válce.

Slova o blížícím se závěru bojů přicházejí v době, kdy vztahy mezi Moskvou a Západem dosahují bodu mrazu. Současná krize, která započala ruskou invazí v roce 2022, je odborníky označována za nejvážnější od dob karibské krize v roce 1962. Tehdy se svět poprvé reálně ocitl na pokraji jaderného střetu mezi tehdejšími supervelmocemi.

Letošní oslavy 9. května v Moskvě byly přitom výrazně odlišné od těch v minulých letech. Rusko uspořádalo svou nejúspornější vojenskou přehlídku za dlouhou dobu, což odráží náročnost probíhajícího tažení. Svátek, který má uctít památku 27 milionů sovětských občanů padlých v boji proti fašismu, tak proběhl v mnohem komornějším duchu.

Navzdory Putinovým prohlášením zůstává vojenské vítězství na Ukrajině pro Rusko stále velmi vzdáleným cílem. Po čtyřech letech nejkrvavějších bojů na evropském kontinentu od roku 1945 se ruským jednotkám stále nedaří ovládnout celou oblast Donbasu. Ukrajinské síly zde byly sice zatlačeny, ale nadále drží linii tvořenou silně opevněnými městy.

Důsledky tohoto vleklého konfliktu jsou pro obě strany naprosto devastující. Válka si vyžádala stovky tisíc obětí na životech a zanechala obrovské části ukrajinského území v troskách. Zároveň dochází k drastickému odčerpávání ruských finančních rezerv a celkové vyčerpávání ekonomiky, jejíž hodnota se odhaduje na tři biliony dolarů.

Vztahy s evropskými zeměmi se propadly na nejnižší úroveň od nejhlubších dob studené války. Diplomatické kanály byly v podstatě přerušeny a vzájemná nedůvěra brání jakémukoli rychlému pokroku. Přesto se v poslední době objevují náznaky, že by se situace mohla začít velmi pomalu měnit.

Zprávy z diplomatických kruhů, které přinesl deník Financial Times, naznačují, že lídři Evropské unie by se mohli připravovat na potenciální jednání. Putin na tyto spekulace reagoval vyjádřením své ochoty komunikovat s evropskou stranou. Zároveň však zdůraznil, že má své specifické preference ohledně toho, kdo by měl v takových hovorech figurovat.

Ruský prezident výslovně jmenoval bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera jako osobu, která je pro něj k jednání nejvhodnější. Schröder je dlouhodobě znám svými úzkými vazbami na Kreml, což z něj v očích Putina dělá ideálního prostředníka. Tento postoj jen podtrhuje Putinovu snahu hledat cesty k dialogu přes staré osobní kontakty.

Z pohledu Kremlu je však míč nyní na straně evropských vlád. Moskva zastává názor, že to byla právě Evropa, kdo v roce 2022 po zahájení invaze jednostranně přerušil veškeré styky. Podle ruského vedení je tedy povinností evropských států učinit první vstřícný krok k obnovení diplomatického procesu.

V otázce případného setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zůstává Vladimir Putin velmi zdrženlivý. Podle jeho slov je taková schůzka možná pouze za velmi specifických podmínek. Klíčovým předpokladem pro setkání obou hlav států je podle něj předchozí uzavření a odsouhlasení trvalé mírové dohody.

Situace na bojišti mezitím zůstává napjatá a mnoho Ukrajinců vítá alespoň dočasné zmírnění ruských útoků. Zatímco Putin mluví o konci konfliktu, z oficiálních míst v Moskvě i nadále zaznívá, že skutečný mír je stále ještě daleko. Rozpory mezi slovy nejvyššího představitele a realitou diplomatických jednání tak přetrvávají. 

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

válka na Ukrajině Vladimír Putin

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí po drtivé volební porážce své vládní Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci. Výsledky čtvrtečních voleb do místních zastupitelstev v Anglii a do parlamentů ve Walesu a Skotsku ukazují na hlubokou krizi důvěry v současnou vládu. Labouristé ztratili více než 1400 křesel v anglických radách a utrpěli historickou porážku ve Walesu, kde jejich politická dominance trvala celé století.

Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska

Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

