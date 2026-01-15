Feri si má odsedět i zbytek trestu. V očích soudu se zatím nepolepšil

Bývalý poslanec Dominik Feri ve čtvrtek u soudu neuspěl se žádostí o předčasné propuštění na svobodu. Pro tuto chvíli tak platí, že si bude muset odpykat i zbytek tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění.
Okresní soud v Teplicích žádost někdejšího politika zamítl, proti předčasnému propuštění se kromě právní zástupkyně obětí vyslovil také státní zástupce, informoval web Seznam Zprávy. "Věřím, že s ohledem na uvedené jsem v přísné životní zkoušce obstál," uvedl Feri, který se neúspěšně snažil soudce přesvědčit. Nastínil, že by vedl řádný život, bydlel v bytě rodičů a pracoval jako právní asistent.
Podle rozhodnutí však pro tuto chvíli zůstane za mřížemi. "Soud má za to, že podmínky, že bude vést řádný život a prokáže polepšení, splněny nebyly. Soud nemá za dostatečně prokázáno, že došlo k polepšení," řekl soudce Jaroslav Malchus dle zmíněného webu.
Předčasné, respektive podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ovlivňuje řada faktorů, které musí soudci posoudit. Jde konkrétně o chování odsouzeného vězení, snahu dotyčného o nápravu a posouzení jeho nebezpečnosti pro společnost.
Bývalý poslanec za TOP 09 si tak bude i nadále odpykávat tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci předloňského dubna, exposlanec zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
