Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu

Dominik Feri (TOP 09)
Dominik Feri (TOP 09) Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Bývalý poslanec Dominik Feri si již odpykal polovinu tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Podle dostupných informací požádal o předčasné propuštění. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku. 

O Feriho žádosti informoval server iRozhlas.cz. "Dne 25. 11. 2025 napadl k Okresnímu soudu Teplice návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci odsouzeného Dominika Feriho," uvedla předsedkyně zmíněného soudu Dana Kolářová pro zmíněný web. 

Soud již stanovil termín jednání, které bude veřejné. Proběhne 15. ledna. Předčasné, respektive podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ovlivňuje řada faktorů, které musí soudci posoudit. Jde konkrétně o chování odsouzeného vězení, snahu dotyčného o nápravu a posouzení jeho nebezpečnosti pro společnost. 

Bývalý poslanec za TOP 09 si momentálně odpykává tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci loňského dubna, exposlanec zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích. 

Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení. 

Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii

