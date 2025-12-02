Bývalý poslanec Dominik Feri si již odpykal polovinu tříletého trestu odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Podle dostupných informací požádal o předčasné propuštění. Rozhodnutí by mělo padnout na začátku příštího roku.
O Feriho žádosti informoval server iRozhlas.cz. "Dne 25. 11. 2025 napadl k Okresnímu soudu Teplice návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve věci odsouzeného Dominika Feriho," uvedla předsedkyně zmíněného soudu Dana Kolářová pro zmíněný web.
Soud již stanovil termín jednání, které bude veřejné. Proběhne 15. ledna. Předčasné, respektive podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ovlivňuje řada faktorů, které musí soudci posoudit. Jde konkrétně o chování odsouzeného vězení, snahu dotyčného o nápravu a posouzení jeho nebezpečnosti pro společnost.
Bývalý poslanec za TOP 09 si momentálně odpykává tříletý trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění. Odvolací soud mu trest potvrdil na konci loňského dubna, exposlanec zhruba o měsíc později nastoupil do výkonu trestu ve věznici v Teplicích.
Feri působil v politice mezi lety 2014 až 2021, nejprve jako zastupitel a radní severočeských Teplic a následně jako poslanec. Na mandát rezignoval před více než čtyřmi lety právě v souvislosti s kauzou, která ho posléze přivedla do vězení.
Související
Další problém pro Feriho. Policie ho po zásahu Ústavního soudu znovu obvinila
Feri zůstává ve vězení. S dovoláním k Nejvyššímu soudu neuspěl
Dominik Feri (TOP 09) , soudy , vězení
Aktuálně se děje
před 2 minutami
Zemřel uznávaný scénograf Jan Dušek. Za svou práci dostal Thalii
před 46 minutami
Exposlanec Feri chce, aby ho po půlce trestu propustili na svobodu
před 1 hodinou
Vánoční počasí. Po sněhové následuje i první teplotní předpověď
před 2 hodinami
Pavel po dalších rozhovorech prozradil, co říká budoucím ministrům
před 2 hodinami
Pro a proti povinné vojenské služby. Téměř celá Evropa tápe, příkladem může být Finsko
před 4 hodinami
Pokud chcete válku, jsme připraveni, vzkázal Putin Evropě
před 5 hodinami
Pokrovsk nepadnul, tvrdí experti. Rusko ovládá jen část města
před 6 hodinami
Pavel absolvoval další kolečko jednání. Sešel se s Metnarem, Bařtipánovou a Bednárikem
před 7 hodinami
1100 mrtvých a číslo dál roste. Jak cyklóny v kombinaci s monzunovými dešti zdevastovaly rozsáhlé oblasti Asie?
před 8 hodinami
Venezuela v izolaci: Maduro ztratil během dvou týdnů většinu spojenců. Kdo mu ještě zbyl?
před 8 hodinami
Bílý dům: Rozkaz k druhému úderu na venezuelskou loď vydal admirál námořnictva
před 9 hodinami
Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání
před 10 hodinami
Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině
před 11 hodinami
Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina
před 12 hodinami
První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí
před 12 hodinami
Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici
před 13 hodinami
Počasí se o příštím víkendu oteplí
včera
Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem
včera
Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový
včera
Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily
Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.
Zdroj: Libor Novák