Vedení pražské Sparty vydalo oficiální vyjádření k šokujícím událostem během sobotního derby v Edenu. Podle letenského klubu nebyl agresivní vtok fanoušků na hrací plochu náhodným selháním jednotlivců, ale logickým vyústěním dlouhodobě pěstované nenávisti ze strany Slavie. Sparta v prohlášení na sociální síti X zdůraznila, že atmosféra nepřátelství je proti jejímu týmu budována na mnoha úrovních již delší dobu.
Jako důkaz předchozích incidentů klub připomněl březnové setkání obou rivalů. Tehdy Simon Deli během předzápasového programu veřejně skandoval nenávistná hesla a fyzioterapeut Slavie Daniel Berger fyzicky napadl útočníka Jana Kuchtu přímo v zázemí stadionu. Sobotní napadení hráčů na trávníku tak Sparta vnímá jako vyvrcholení těchto nebezpečných trendů, které podle nich domácí klub podcenil nebo podnítil.
Během samotného incidentu v nastaveném čase se terčem fyzických útoků stali brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a obránce Jakub Martinec. Kromě přímého násilí na ploše létala nebezpečná pyrotechnika ze strany domácích příznivců také přímo do sektoru hostů. Sparťanská výprava na situaci reagovala okamžitým odchodem do bezpečí klubového autobusu a odmítla se na hřiště vrátit, přestože Slavii k obhajobě titulu chybělo jen několik desítek sekund za stavu 3:2.
Sparta ve svém prohlášení apelovala na základní právo všech účastníků fotbalového utkání na bezpečné prostředí. Podle klubu je nepřípustné, aby se hráči či členové realizačního týmu museli během zápasu strachovat o své zdraví nebo život. Vedení Letenských zároveň potvrdilo, že bude plně spolupracovat s policií i disciplinárními orgány při vyšetřování všech okolností tohoto bezprecedentního napadení.
Související
Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků
Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků
před 1 hodinou
Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků
před 2 hodinami
Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
před 3 hodinami
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
před 4 hodinami
Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise
před 5 hodinami
Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala
před 6 hodinami
Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží
včera
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy
včera
Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu
včera
Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius
včera
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
včera
Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska
včera
Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování
včera
Putin zkritizoval „agresivní“ Ukrajinu. Obhajoval válku, tvrdě se pustil do NATO
včera
Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil
včera
Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním
včera
VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou
včera
Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti
včera
Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň
8. května 2026 21:22
Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.
Zdroj: Libor Novák