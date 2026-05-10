Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků

Libor Novák

10. května 2026 13:27

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty
Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty Foto: Reprofoto YouTube

Vedení pražské Sparty vydalo oficiální vyjádření k šokujícím událostem během sobotního derby v Edenu. Podle letenského klubu nebyl agresivní vtok fanoušků na hrací plochu náhodným selháním jednotlivců, ale logickým vyústěním dlouhodobě pěstované nenávisti ze strany Slavie. Sparta v prohlášení na sociální síti X zdůraznila, že atmosféra nepřátelství je proti jejímu týmu budována na mnoha úrovních již delší dobu.

Jako důkaz předchozích incidentů klub připomněl březnové setkání obou rivalů. Tehdy Simon Deli během předzápasového programu veřejně skandoval nenávistná hesla a fyzioterapeut Slavie Daniel Berger fyzicky napadl útočníka Jana Kuchtu přímo v zázemí stadionu. Sobotní napadení hráčů na trávníku tak Sparta vnímá jako vyvrcholení těchto nebezpečných trendů, které podle nich domácí klub podcenil nebo podnítil.

Během samotného incidentu v nastaveném čase se terčem fyzických útoků stali brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a obránce Jakub Martinec. Kromě přímého násilí na ploše létala nebezpečná pyrotechnika ze strany domácích příznivců také přímo do sektoru hostů. Sparťanská výprava na situaci reagovala okamžitým odchodem do bezpečí klubového autobusu a odmítla se na hřiště vrátit, přestože Slavii k obhajobě titulu chybělo jen několik desítek sekund za stavu 3:2.

Sparta ve svém prohlášení apelovala na základní právo všech účastníků fotbalového utkání na bezpečné prostředí. Podle klubu je nepřípustné, aby se hráči či členové realizačního týmu museli během zápasu strachovat o své zdraví nebo život. Vedení Letenských zároveň potvrdilo, že bude plně spolupracovat s policií i disciplinárními orgány při vyšetřování všech okolností tohoto bezprecedentního napadení.

před 2 hodinami

Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Související

Eva Decroix

Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.
Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.

Více souvisejících

sk slavia praha Fotbal

Aktuálně se děje

před 13 minutami

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků

Vedení pražské Sparty vydalo oficiální vyjádření k šokujícím událostem během sobotního derby v Edenu. Podle letenského klubu nebyl agresivní vtok fanoušků na hrací plochu náhodným selháním jednotlivců, ale logickým vyústěním dlouhodobě pěstované nenávisti ze strany Slavie. Sparta v prohlášení na sociální síti X zdůraznila, že atmosféra nepřátelství je proti jejímu týmu budována na mnoha úrovních již delší dobu.

před 1 hodinou

Eva Decroix

Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.

před 2 hodinami

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.

před 3 hodinami

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

MV Hondius

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

před 6 hodinami

včera

včera

Abbás Arakčí

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

včera

MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

včera

Keir Starmer (labouristi)

Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí po drtivé volební porážce své vládní Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci. Výsledky čtvrtečních voleb do místních zastupitelstev v Anglii a do parlamentů ve Walesu a Skotsku ukazují na hlubokou krizi důvěry v současnou vládu. Labouristé ztratili více než 1400 křesel v anglických radách a utrpěli historickou porážku ve Walesu, kde jejich politická dominance trvala celé století.

včera

Péter Magyar

Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska

Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

včera

Snímek z Měsíce z mise Apollo 17 zachycuje záhadná světla

Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

včera

včera

Robert Fico a Vladimír Putin

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

včera

Anders Fogh Rasmussen, dánský politik, bývalý předseda dánské vlády a generální tajemník NATO.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

včera

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

včera

včera

Jaro

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

8. května 2026 21:22

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy