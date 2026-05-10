Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.
Ostrá slova na adresu výtržníků zazněla i z politických kruhů. Poslanec Patrik Nacher (ANO) neskrýval zklamání a poznamenal, že po letech postupné kultivace fanouškovského prostředí se český fotbal vrátil o dvě dekády nazpět. Podobně se vyjádřila i poslankyně Eva Decroix (ODS), která chování agresorů označila za naprostý hnus, zatímco místopředseda TOP 09 Lukáš Otys upozornil na selhání pořadatelské služby a vyzval k doživotním zákazům vstupu na stadiony pro viníky.
Přímo na hřišti se situace vyhrotila útokem na brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, který později na sociálních sítích popsal šokující detaily celého večera. Kromě fyzického napadení čelil slovním útokům a výhrůžkám smrtí, které hodlá v nejbližší době řešit právní cestou. Napadeni byli údajně i další hráči, konkrétně Matyáš Vojta, a členové realizačního týmu Letenských.
V reakci na vniknutí davu museli na trávník nastoupit těžkooděnci, aby zajistili bezpečný odchod aktérů utkání do kabin. Agresivita se projevovala i odpalováním světlic směrem k sektoru hostujících fanoušků, kteří v odvetě zdemolovali sociální zařízení ve svém vyhrazeném prostoru. Sparťanská výprava se po konzultaci s vedením rozhodla na hřiště nevrátit a stadion v doprovodu bezpečnostních složek opustila.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík musel divákům do mikrofonu oznámit, že zápas nebude dohrán, což pro klub pravděpodobně znamená kontumaci výsledku a vysoké finanční tresty. Policie České republiky již začala vyhodnocovat kamerové záznamy a zahájila úkony trestního řízení. Za výtržnictví a napadení hráčů hrozí konkrétním pachatelům v případě odsouzení až dva roky vězení.
Související
Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků
před 2 hodinami
Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
před 3 hodinami
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
před 4 hodinami
Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise
před 4 hodinami
Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala
před 6 hodinami
Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží
včera
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy
včera
Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu
včera
Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius
včera
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
včera
Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska
včera
Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování
včera
Putin zkritizoval „agresivní“ Ukrajinu. Obhajoval válku, tvrdě se pustil do NATO
včera
Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil
včera
Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním
včera
VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou
včera
Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti
včera
Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň
8. května 2026 21:22
Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
8. května 2026 19:55
Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela
Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.
Zdroj: Libor Novák