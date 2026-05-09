Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.
Navzdory pokračujícím střetům americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří zůstává v platnosti. To má vytvořit prostor pro vyjednávání o ukončení války, kterou Spojené státy a Izrael zahájily v únoru. Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia se očekávalo, že Írán v pátek odpoví na americké návrhy. Rubio během své návštěvy Itálie vyjádřil naději, že se ze strany Teheránu bude jednat o seriózní nabídku.
Írán v rámci odvetných kroků za americké a izraelské útoky blokuje Hormuzský průliv a napadá spojence USA v Perském zálivu. Tato klíčová vodní cesta, kterou proudí přibližně pětina světové ropy a zkapalněného plynu, je kvůli blokádě příčinou prudkého nárůstu cen energií. Prezident Trump začátkem týdne zahájil a následně pozastavil vojenskou operaci, jejímž cílem mělo být uvolnění zhruba dvou tisíc plavidel, která jsou v oblasti od února uvězněna.
USA zároveň udržují námořní blokádu íránských přístavů, aby přiměly Teherán k přijetí amerických podmínek. V pátek americké velitelství Centcom oznámilo, že síly USA zneškodnily dva prázdné íránské tankery, které se pokusily vplout do přístavu v Ománském zálivu. Podle oficiálního prohlášení zasáhla americká armáda komíny těchto lodí přesně naváděnou municí, čímž jim znemožnila další plavbu. Celkově nyní USA blokují vstup či výstup z přístavů více než sedmdesáti tankerům.
Kromě napětí v Perském zálivu Spojené státy připravují na polovinu května další kolo rozhovorů mezi Izraelem a Libanonem. Cílem je zastavit boje mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh, které má podporu Íránu. Zatímco USA a Izrael trvají na úplném odzbrojení Hizballáhu, šíitské milice jednání odmítají. O zprostředkování mezi USA a Íránem se aktuálně pokouší také Pákistán, o čemž ve Washingtonu jednal americký viceprezident JD Vance s katarským premiérem.
Zatímco se diplomaté snaží najít cestu ke stabilitě, vojenská situace zůstává výbušná. Centcom obvinil Írán z nevyprovokovaného útoku raketami a drony na tři americké válečné lodě. Íránské velení naopak tvrdí, že Spojené státy cílily na jejich tankery a prováděly nálety na pobřežní oblasti. Při útoku na nákladní loď u vod Mínáb vypukl požár, který si vyžádal zranění nejméně deseti námořníků. Donald Trump k situaci na své síti Truth Social dodal, že pokud Írán rychle nepodepíše dohodu, budou budoucí americké údery ještě mnohem tvrdší a násilnější.
Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.
