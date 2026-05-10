Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží

Příští týden přinese do Česka výrazné ochlazení a proměnlivé počasí, které připomene, že období „ledových mužů“ není jen prázdnou pranostikou. Čeká nás vše od bouřek přes přízemní mrazíky až po návrat sněhových vloček na hory.
Pondělí odstartuje ve znamení velké oblačnosti a deště. Zatímco na východě území může být zpočátku ještě polojasno, od západu se postupně rozšíří přeháňky a déšť, ke kterým se během dne místy přidají i bouřky. Teploty se přes den vyšplhají na 17 až 21 °C, ale večer začne od severozápadu pronikat studený vzduch, který v polohách nad 800 metrů změní srážky ve sněhové.
Úterní den bude ve znamení citelného ochlazení a větrného počasí. Rtuť teploměru se zastaví na pouhých 8 až 12 °C, pouze na jižní Moravě může být o něco tepleji. Na horách se očekává sněžení, které na severozápadě ráno sestoupí až do poloh nad 600 metrů. V noci na úterý se navíc začnou objevovat přízemní mrazíky, neboť teploty klesnou na 5 až 1 °C.
Středa, na kterou připadá svátek Serváce, naplní pověst ledových mužů bezezbytku. Noční teploty se budou pohybovat mezi +3 až -1 °C, což znamená, že mráz se může výjimečně objevit i ve dvou metrech nad zemí. Přes den sice bude polojasno s teplotami 13 až 17 °C, ale ranní mrazíky mohou citelně zasáhnout zahrádkáře.
Čtvrtek přinese zpočátku polojasnou oblohu, ale od západu se začne rychle zatahovat. Postupně se na většině území přidá déšť nebo přeháňky, vyloučeny nejsou ani ojedinělé bouřky. Noční teploty zůstanou nízko, mezi 8 až 4 °C, a opět se mohou místy vyskytnout přízemní mrazíky. Denní maxima dosáhnou 14 až 18 °C.
Závěr týdne, tedy období od pátku do neděle, bude pravděpodobně pokračovat v deštivém trendu. Do soboty by měla převažovat zatažená obloha s občasnými přeháňkami a bouřkami. Noční teploty se udrží v rozmezí 10 až 5 °C a denní maxima se budou pohybovat mezi 13 až 18 °C.
Teprve v samotném závěru týdne meteorologové očekávají, že by se oblačnost mohla začít protrhávat a srážek by mělo postupně ubývat. Příští týden tak bude vyžadovat teplé oblečení i deštníky, zejména v jeho první polovině, kdy nás čeká nejvýraznější teplotní propad.
