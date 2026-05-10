Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží

Libor Novák

10. května 2026 7:00

Déšť Foto: Pixabay

Příští týden přinese do Česka výrazné ochlazení a proměnlivé počasí, které připomene, že období „ledových mužů“ není jen prázdnou pranostikou. Čeká nás vše od bouřek přes přízemní mrazíky až po návrat sněhových vloček na hory.

Pondělí odstartuje ve znamení velké oblačnosti a deště. Zatímco na východě území může být zpočátku ještě polojasno, od západu se postupně rozšíří přeháňky a déšť, ke kterým se během dne místy přidají i bouřky. Teploty se přes den vyšplhají na 17 až 21 °C, ale večer začne od severozápadu pronikat studený vzduch, který v polohách nad 800 metrů změní srážky ve sněhové.

Úterní den bude ve znamení citelného ochlazení a větrného počasí. Rtuť teploměru se zastaví na pouhých 8 až 12 °C, pouze na jižní Moravě může být o něco tepleji. Na horách se očekává sněžení, které na severozápadě ráno sestoupí až do poloh nad 600 metrů. V noci na úterý se navíc začnou objevovat přízemní mrazíky, neboť teploty klesnou na 5 až 1 °C.

Středa, na kterou připadá svátek Serváce, naplní pověst ledových mužů bezezbytku. Noční teploty se budou pohybovat mezi +3 až -1 °C, což znamená, že mráz se může výjimečně objevit i ve dvou metrech nad zemí. Přes den sice bude polojasno s teplotami 13 až 17 °C, ale ranní mrazíky mohou citelně zasáhnout zahrádkáře.

Čtvrtek přinese zpočátku polojasnou oblohu, ale od západu se začne rychle zatahovat. Postupně se na většině území přidá déšť nebo přeháňky, vyloučeny nejsou ani ojedinělé bouřky. Noční teploty zůstanou nízko, mezi 8 až 4 °C, a opět se mohou místy vyskytnout přízemní mrazíky. Denní maxima dosáhnou 14 až 18 °C.

Závěr týdne, tedy období od pátku do neděle, bude pravděpodobně pokračovat v deštivém trendu. Do soboty by měla převažovat zatažená obloha s občasnými přeháňkami a bouřkami. Noční teploty se udrží v rozmezí 10 až 5 °C a denní maxima se budou pohybovat mezi 13 až 18 °C.

Teprve v samotném závěru týdne meteorologové očekávají, že by se oblačnost mohla začít protrhávat a srážek by mělo postupně ubývat. Příští týden tak bude vyžadovat teplé oblečení i deštníky, zejména v jeho první polovině, kdy nás čeká nejvýraznější teplotní propad.

včera

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Jaro

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

Počasí Déšť

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

MV Hondius

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

před 3 hodinami

včera

Abbás Arakčí

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

včera

MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

včera

Keir Starmer (labouristi)

Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí po drtivé volební porážce své vládní Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci. Výsledky čtvrtečních voleb do místních zastupitelstev v Anglii a do parlamentů ve Walesu a Skotsku ukazují na hlubokou krizi důvěry v současnou vládu. Labouristé ztratili více než 1400 křesel v anglických radách a utrpěli historickou porážku ve Walesu, kde jejich politická dominance trvala celé století.

včera

Péter Magyar

Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska

Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

včera

Snímek z Měsíce z mise Apollo 17 zachycuje záhadná světla

Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

včera

Robert Fico a Vladimír Putin

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

včera

Anders Fogh Rasmussen, dánský politik, bývalý předseda dánské vlády a generální tajemník NATO.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

včera

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

včera

8. května 2026 21:22

Prezident Trump

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

8. května 2026 19:55

Letiště Václava Havla Praha

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

8. května 2026 18:46

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

8. května 2026 17:22

Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

8. května 2026 16:04

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Zdroj: Libor Novák

