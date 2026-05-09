Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Libor Novák

9. května 2026 14:43

Snímek z Měsíce z mise Apollo 17 zachycuje záhadná světla Foto: war.gov/UFO

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

Sada 161 souborů, které jsou nyní přístupné na webových stránkách ministerstva obrany, obsahuje desítky let stará armádní memoranda, hlášení z misí Apollo i výpovědi civilistů. Podle vyjádření Bílého domu jde o snahu o maximální transparentnost armády, která byla pod tlakem Kongresu nucena začít o neidentifikovaných anomálních jevech (UAP) mluvit otevřeněji.

Značnou pozornost v dokumentech poutají přepisy komunikace astronautů z měsíčních misí v 60. a 70. letech minulého století. Legendární Buzz Aldrin z Apolla 11 například v jednom z publikovaných rozhovorů popisuje, že během cesty k Měsíci pozoroval jasný zdroj světla. Ten tehdy posádka pracovně označila za možný laser, pro jehož přítomnost ve vesmíru však neměli jasné vysvětlení.

Podobné zkušenosti hlásili i účastníci mise Apollo 12. Alan Bean popsal částice a světelné záblesky, které jako by „odplouvaly z Měsíce“ pryč do volného prostoru. Přestože se vědci snažili tyto jevy vysvětlit racionálně, samotní astronauti byli v danou chvíli pohybem a intenzitou těchto světel udiveni a považovali je za nevysvětlitelné.

Další záznamy pocházejí z roku 1972 z mise Apollo 17. Astronaut Jack Schmitt tehdy přirovnal světelné úkazy v okolí lodi k ohňostroji během oslav Dne nezávislosti. Přestože v dokumentech figuruje i poznámka, že mohlo jít o odrazy světla od drobných ledových krystalků, přepisy zachycují upřímný úžas zkušených pilotů nad tím, co v hlubokém vesmíru viděli.

Kromě měsíčních misí soubory odhalují i detaily z letu Gemini 7 z roku 1965. Zvukový záznam zachytil komunikaci astronauta Franka Bomana s řídicím střediskem NASA, kterému hlásil přítomnost neidentifikovaného objektu. Popsal jej jako „bogey“ (vojenský termín pro neznámý letoun) a zmínil doprovodný mrak tvořený biliony malých částic, které se pohybovaly v blízkosti lodi.

Dokumenty se však neomezují pouze na vesmír. Pentagon zveřejnil i desítky hlášení od amerických občanů. Jeden z archivních spisů z roku 1957 obsahuje výpověď muže pro FBI, který tvrdil, že viděl velké kruhové vozidlo vznášející se nad zemí. Další, zcela čerstvé zprávy ze září a října 2023, hovoří o kovových objektech, které se zhmotňovaly z jasného světla přímo před zraky svědků.

Významnou část zveřejněných dat tvoří také vojenská videa pořízená na Blízkém východě v roce 2022. Záběry z Iráku, Sýrie a Spojených arabských emirátů ukazují objekty, které armáda oficiálně klasifikuje jako „nevyřešené anomální jevy“. Jeden z klipů zachycuje oválný předmět pohybující se obrovskou rychlostí, přičemž doprovodná zpráva jej pouze neurčitě označila za „možnou střelu“.

Politické reakce na zveřejnění dokumentů jsou smíšené. Republikánští zákonodárci Tim Burchett a Anna Paulina Luna, kteří dlouhodobě volají po odtajnění informací o UFO, označili tento krok za skvělý začátek a masivní posun správným směrem. Podle nich má veřejnost právo vědět, co armáda o těchto jevech skutečně zjistila a zda nepředstavují bezpečnostní hrozbu.

Naopak kriticky se k celé věci postavila bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greene. Ta odhalení dokumentů označila za propagandu a snahu odvést pozornost od palčivých problémů Američanů, jako je drahota nebo probíhající válka v Íránu. Navzdory těmto rozporům Pentagon slibuje, že v budoucnu uvolní další složky, které by mohly do záhady UFO vnést ještě více světla.

Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.
Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Je třeba se obávat hantaviru? Ročně se jím nakazí 100 tisíc lidí, současný kmen je ale extrémně vzácný

Světové zdravotnické úřady jsou v pohotovosti kvůli nečekanému ohnisku hantaviru, které se rozšířilo mezi lidmi spojenými s výletní lodí MV Hondius. Světová zdravotnická organizace (WHO) potvrdila pět případů nákazy, přičemž existuje podezření, že se virus mohl šířit přímo mezi lidmi na palubě. Od poloviny dubna již v souvislosti s touto lodí zemřeli tři lidé.

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

Metro čeká výluka o prodlouženém víkendu. Nahradí ho autobusy i tramvaje

Tentokrát už provoz pražského metra ovlivní prodloužený květnový víkend. Výluka je od pátečního rána až do nedělního večera v plánu na lince C. Cestující budou muset do autobusů a tramvají. 

