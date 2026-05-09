Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.
Sada 161 souborů, které jsou nyní přístupné na webových stránkách ministerstva obrany, obsahuje desítky let stará armádní memoranda, hlášení z misí Apollo i výpovědi civilistů. Podle vyjádření Bílého domu jde o snahu o maximální transparentnost armády, která byla pod tlakem Kongresu nucena začít o neidentifikovaných anomálních jevech (UAP) mluvit otevřeněji.
Značnou pozornost v dokumentech poutají přepisy komunikace astronautů z měsíčních misí v 60. a 70. letech minulého století. Legendární Buzz Aldrin z Apolla 11 například v jednom z publikovaných rozhovorů popisuje, že během cesty k Měsíci pozoroval jasný zdroj světla. Ten tehdy posádka pracovně označila za možný laser, pro jehož přítomnost ve vesmíru však neměli jasné vysvětlení.
Podobné zkušenosti hlásili i účastníci mise Apollo 12. Alan Bean popsal částice a světelné záblesky, které jako by „odplouvaly z Měsíce“ pryč do volného prostoru. Přestože se vědci snažili tyto jevy vysvětlit racionálně, samotní astronauti byli v danou chvíli pohybem a intenzitou těchto světel udiveni a považovali je za nevysvětlitelné.
Další záznamy pocházejí z roku 1972 z mise Apollo 17. Astronaut Jack Schmitt tehdy přirovnal světelné úkazy v okolí lodi k ohňostroji během oslav Dne nezávislosti. Přestože v dokumentech figuruje i poznámka, že mohlo jít o odrazy světla od drobných ledových krystalků, přepisy zachycují upřímný úžas zkušených pilotů nad tím, co v hlubokém vesmíru viděli.
Kromě měsíčních misí soubory odhalují i detaily z letu Gemini 7 z roku 1965. Zvukový záznam zachytil komunikaci astronauta Franka Bomana s řídicím střediskem NASA, kterému hlásil přítomnost neidentifikovaného objektu. Popsal jej jako „bogey“ (vojenský termín pro neznámý letoun) a zmínil doprovodný mrak tvořený biliony malých částic, které se pohybovaly v blízkosti lodi.
Dokumenty se však neomezují pouze na vesmír. Pentagon zveřejnil i desítky hlášení od amerických občanů. Jeden z archivních spisů z roku 1957 obsahuje výpověď muže pro FBI, který tvrdil, že viděl velké kruhové vozidlo vznášející se nad zemí. Další, zcela čerstvé zprávy ze září a října 2023, hovoří o kovových objektech, které se zhmotňovaly z jasného světla přímo před zraky svědků.
Významnou část zveřejněných dat tvoří také vojenská videa pořízená na Blízkém východě v roce 2022. Záběry z Iráku, Sýrie a Spojených arabských emirátů ukazují objekty, které armáda oficiálně klasifikuje jako „nevyřešené anomální jevy“. Jeden z klipů zachycuje oválný předmět pohybující se obrovskou rychlostí, přičemž doprovodná zpráva jej pouze neurčitě označila za „možnou střelu“.
Politické reakce na zveřejnění dokumentů jsou smíšené. Republikánští zákonodárci Tim Burchett a Anna Paulina Luna, kteří dlouhodobě volají po odtajnění informací o UFO, označili tento krok za skvělý začátek a masivní posun správným směrem. Podle nich má veřejnost právo vědět, co armáda o těchto jevech skutečně zjistila a zda nepředstavují bezpečnostní hrozbu.
Naopak kriticky se k celé věci postavila bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greene. Ta odhalení dokumentů označila za propagandu a snahu odvést pozornost od palčivých problémů Američanů, jako je drahota nebo probíhající válka v Íránu. Navzdory těmto rozporům Pentagon slibuje, že v budoucnu uvolní další složky, které by mohly do záhady UFO vnést ještě více světla.
