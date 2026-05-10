Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.
Velení gard ve svém prohlášení uvedlo, že jakýkoliv útok na íránská obchodní plavidla vyvolá tvrdou odvetu proti americkým střediskům v regionu i nepřátelským lodím. Napětí v oblasti se vyostřilo poté, co americké stíhačky v pátek vyřadily z provozu dva tankery plující pod íránskou vlajkou.
Washington tato plavidla obvinil z pokusu o prolomení blokády íránských přístavů. Podle íránských vojenských představitelů odpovědělo námořnictvo na tento incident vlastními údery, což potvrzuje nebezpečnou eskalaci v mezinárodních vodách.
V neděli ráno navíc britské středisko pro námořní obchod informovalo o požáru na nákladní lodi u pobřeží Kataru. Plavidlo zasáhl neznámý projektil zhruba 43 kilometrů od Dauhá, přičemž vzniklý oheň se posádce podařilo rychle uhasit.
Tato situace se odehrává v době, kdy americký prezident Donald Trump očekává odpověď Teheránu na nejnovější návrh mírové dohody. Trump v pátek naznačil, že vyjádření íránské strany by mohlo dorazit velmi brzy, ale diplomatické signály zůstávají rozpačité.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí vyjádřil pochybnosti o serióznosti americké diplomacie. V rozhovoru se svým tureckým protějškem uvedl, že nedávné kroky amerických sil v Perském zálivu a údajné porušování příměří zvyšují nedůvěru Íránu vůči motivacím Spojených států.
Srdcem současného sporu je kontrola nad Hormuzským průlivem, klíčovou tepnou pro světový obchod s ropou. Írán se snaží nad touto cestou získat kontrolu, aby mohl vybírat poplatky a využívat ji jako ekonomickou páku, což Washington považuje za nepřijatelné.
Spojené státy zaslaly Íránu prostřednictvím pákistánských zprostředkovatelů návrh na prodloužení klidu zbraní v Perském zálivu. Tento krok má umožnit jednání o trvalém urovnání konfliktu, který vypukl před deseti týdny po úderech USA a Izraele na íránské území.
Zatímco probíhá diplomatické úsilí, satelitní snímky odhalily rozsáhlou ropnou skvrnu u íránského ostrova Chark. Tento ostrov je kritickým uzlem pro export íránské ropy a hraje klíčovou roli v tamní ekonomice, která je pod silným tlakem.
Příčina úniku o rozloze přes 50 čtverečních kilometrů není zcela jasná, ale podle organizací sledujících životní prostředí mohlo dojít k poškození infrastruktury. Do soboty se skvrna výrazně zmenšila, nicméně incident podtrhuje zranitelnost íránských terminálů.
Souběžně s děním na moři zůstává napjatá situace na libanonské frontě, kde pokračují střety mezi Izraelem a hnutím Hizballáh. Sobotní izraelské nálety v jižním Libanonu si vyžádaly nejméně devět obětí, přičemž cílem byla i dálnice jižně od Bejrútu.
Hizballáh na tyto útoky odpověděl vysláním bezpilotních letounů na pozice izraelských vojáků, což vedlo ke zranění několika záložníků. Tyto střety vážně ohrožují tři týdny staré příměří v době, kdy se v Washingtonu připravují přímá jednání mezi Libanonem a Izraelem.
