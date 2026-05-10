Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Libor Novák

10. května 2026 8:26

MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

Od vyplutí lodi z Argentiny v minulém měsíci byla úmrtí tří osob spojena právě s hantavirem, což je onemocnění obvykle přenášené kontaktem s močí nebo výkaly infikovaných hlodavců. Několik dalších osob muselo být z plavidla evakuováno již dříve kvůli naléhavému lékařskému ošetření. Současná operace v přístavu Granadilla je španělskou ministryní zdravotnictví Mónicou Garcíou označována za bezprecedentní a zahrnuje spolupráci celkem třiadvaceti států.

Plavidlo nyní kotví v bezpečné vzdálenosti od doku, přičemž kolem něj byl vytvořen bezpečnostní perimetr o rozloze jedné námořní míle. Přesun cestujících na pevninu probíhá postupně po malých skupinách rozdělených podle národnosti. K přepravě z lodi na břeh se využívají malé čluny s maximální kapacitou deset osob. Celý proces je koordinován s přílety speciálních repatriačních letadel, která vyslaly země jako Spojené státy, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko nebo Irsko.

Jako první z lodi vystoupilo čtrnáct španělských občanů, kteří byli okamžitě vybaveni respirátory typu FFP2. Ti budou převezeni do vojenské nemocnice v Madridu, kde stráví karanténu v izolovaných pokojích bez možnosti návštěv. Zdravotní protokoly zahrnují provedení PCR testu ihned po příjezdu a následné kontrolní testování po sedmi dnech. Zavazadla všech cestujících zůstávají dočasně na lodi a majitelům budou vrácena až v pozdějším termínu.

Američtí cestující, jichž je na palubě sedmnáct a aktuálně nevykazují žádné symptomy, budou přepraveni do Národní karanténní jednotky při lékařském centru University of Nebraska. Po úvodním posouzení jejich stavu v tomto specializovaném zařízení jim bude umožněno pokračovat v monitoringu v domácím prostředí. Tento dohled bude trvat 42 dní a očekává se, že kontroly zdravotního stavu budou probíhat na denní bázi, aby se vyloučilo jakékoli riziko rozvoje nemoci.

Příjezd lodi provázely na Kanárských ostrovech značné kontroverze a napětí. Regionální lídr Fernando Clavijo vyjádřil během týdne silný odpor proti zakotvení lodi v místním přístavu a varoval před rizikem zavlečení nákazy. Situaci musela řešit centrální vláda v Madridu, která do procesu zasáhla. Kromě politických neshod se objevily i protesty přístavních dělníků, kteří si stěžovali na nedostatečnou komunikaci ohledně potenciálních rizik a bezpečnostních opatření.

Světová zdravotnická organizace, jejíž šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus osobně dohlíží na evakuaci na Tenerife, označila reakci úřadů za solidní a efektivní. Zdůraznil, že riziko pro širokou veřejnost zůstává nízké, a vyzval obyvatele ke klidu. Podle WHO je nákaza spojována se skládkou odpadu v nejjižnějším cípu Argentiny, která je oblíbeným místem pozorovatelů ptactva, a přenos viru mezi lidmi je v tomto případě považován za velmi vzácný.

V nemocnici Candelaria na Tenerife jsou v pohotovosti desítky specialistů na intenzivní péči pro případ, že by někdo z cestujících během transferu vážně onemocněl. Zařízení disponuje přísně izolovaným lůžkem plně vybaveným pro léčbu infekčních chorob, včetně ventilátoru a testovacích sad. Hlavní lékařka jednotky intenzivní péče Mar Martín potvrdila, že personál je na situaci plně vyškolen a připraven zvládnout případné komplikace spojené s tímto virem.

Po dokončení evakuace cestujících v Tenerife bude MV Hondius pokračovat v plavbě do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstane přibližně třicet členů posádky, kteří plavidlo do cílového přístavu dopraví. Po příjezdu do Nizozemska posádka loď opustí a celé plavidlo projde důkladnou dezinfekcí. Pro většinu pasažérů tak končí týdny nejistoty a strachu na moři, ačkoliv je nyní čekají další týdny v nařízených karanténách.

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.
Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

