Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.
Během chaosu na trávníku došlo k přímým střetům mezi chuligány a fotbalisty Sparty. Rozhodčí Karel Rouček do oficiálního zápisu o utkání uvedl, že fyzickému napadení čelila hned trojice hostujících hráčů. Obětí útoku se stali brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a obránce Jakub Martinec, což potvrdil vedoucí letenského mužstva Miroslav Baranek.
Výprava Sparty z obav o své bezpečí odmítla v utkání pokračovat. Vzhledem k okolnostem se předpokládá, že Disciplinární komise duel zkontumuje výsledkem 0:3 ve prospěch Sparty. Pokud se tak stane, náskok vedoucí Slavie na čele tabulky se tři kola před koncem soutěže smrskne z původních osmi bodů na pět, čímž se boj o titul znovu zdramatizuje.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil události v Edenu za nejtěžší chvíli v novodobé historii klubu. Ve svém vyjádření na síti X zdůraznil, že takové chování nemá s fotbalem ani se Slavií nic společného. Incident popsal jako hanbu, kterou si nyní nese celý klub, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, co se na stadionu odehrálo.
Tvrdík se jmenovitě omluvil všem třem napadeným hráčům Sparty i celému letenskému klubu. Jeho omluva směřovala také k rozhodčím, fotbalové veřejnosti a především ke slušným fanouškům Slavie. Ti podle jeho slov opouštěli tribuny Fortuna Areny se zlomeným srdcem a pocity zmaru z toho, jakým způsobem byl zápas znehodnocen.
V reakci na bezprecedentní násilí šéf Slavie přistoupil k radikálnímu trestu a oznámil okamžité uzavření Tribuny Sever, kde se koncentrují nejradikálnější fanoušci. Tento sektor zůstane prázdný tak dlouho, dokud nebudou identifikováni a předáni policii všichni pachatelé, kteří napadli hráče nebo útočili pyrotechnikou na sektor hostí.
Podle Tvrdíka je klub připraven nechat Tribunu Sever uzavřenou i po celou příští sezonu 2026/2027, pokud nebude mít stoprocentní jistotu, že se podobné scény nebudou opakovat. Bezpečnost hráčů a respekt k soupeři jsou pro vedení klubu prioritami, o kterých nehodlá s radikální částí fanouškovské obce nijak vyjednávat.
Zatímco fotbalové orgány řeší dopady diváckých nepokojů, kulturní dění nabízí odlehčenější témata. Herec Vojtěch Dyk v televizní show 7 pádů Honzy Dědka pobavil diváky vzpomínkou na spolupráci s Petrem Kolečkem. Ve hře Láska, vole musel vystupovat v kostýmu pudla, jehož součástí byla i růžová erotická pomůcka v rozkroku.
Tato bizarní rekvizita způsobila šok i jeho manželce Tatianě, která byla z partnerovy vizáže v divadelním kostýmu doslova konsternovaná. Dyk s humorem popsal, že s tímto doplňkem zažil horké chvilky zejména v Pardubicích, kde na něj učňovská mládež kvůli jeho provokativnímu vzhledu pokřikovala nevybíravé urážky.
V současné době se však umělec soustředí na mnohem serióznější přípravu, a to na taneční soutěž StarDance. Kvůli fyzické náročnosti i předchozí roli v seriálu Inspekce začal pravidelně navštěvovat posilovnu. Přiznává, že po čtyřicítce je udržování kondice náročné, ale motivací jsou mu jeho dospívající synové, kteří jsou pro něj vzorem v disciplíně a cvičení.
Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.
