Slavie oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody

Libor Novák

10. května 2026 11:01

Foto: Reprofoto YouTube

Prestižní derby pražských „S“, které mělo být vrcholem druhého kola nadstavby, skončilo pro český fotbal naprostou ostudou. V sedmé minutě nastaveného času vtrhly na hrací plochu stadionu v Edenu stovky domácích příznivců, což vedlo k předčasnému ukončení zápasu. Slavia v tu chvíli vedla 3:2 a sahala po obhajobě mistrovského titulu, k čemuž jí chybělo odehrát jen několik desítek sekund.

Během chaosu na trávníku došlo k přímým střetům mezi chuligány a fotbalisty Sparty. Rozhodčí Karel Rouček do oficiálního zápisu o utkání uvedl, že fyzickému napadení čelila hned trojice hostujících hráčů. Obětí útoku se stali brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a obránce Jakub Martinec, což potvrdil vedoucí letenského mužstva Miroslav Baranek.

Výprava Sparty z obav o své bezpečí odmítla v utkání pokračovat. Vzhledem k okolnostem se předpokládá, že Disciplinární komise duel zkontumuje výsledkem 0:3 ve prospěch Sparty. Pokud se tak stane, náskok vedoucí Slavie na čele tabulky se tři kola před koncem soutěže smrskne z původních osmi bodů na pět, čímž se boj o titul znovu zdramatizuje.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík označil události v Edenu za nejtěžší chvíli v novodobé historii klubu. Ve svém vyjádření na síti X zdůraznil, že takové chování nemá s fotbalem ani se Slavií nic společného. Incident popsal jako hanbu, kterou si nyní nese celý klub, a vyjádřil hlubokou lítost nad tím, co se na stadionu odehrálo.

Tvrdík se jmenovitě omluvil všem třem napadeným hráčům Sparty i celému letenskému klubu. Jeho omluva směřovala také k rozhodčím, fotbalové veřejnosti a především ke slušným fanouškům Slavie. Ti podle jeho slov opouštěli tribuny Fortuna Areny se zlomeným srdcem a pocity zmaru z toho, jakým způsobem byl zápas znehodnocen.

V reakci na bezprecedentní násilí šéf Slavie přistoupil k radikálnímu trestu a oznámil okamžité uzavření Tribuny Sever, kde se koncentrují nejradikálnější fanoušci. Tento sektor zůstane prázdný tak dlouho, dokud nebudou identifikováni a předáni policii všichni pachatelé, kteří napadli hráče nebo útočili pyrotechnikou na sektor hostí.

Podle Tvrdíka je klub připraven nechat Tribunu Sever uzavřenou i po celou příští sezonu 2026/2027, pokud nebude mít stoprocentní jistotu, že se podobné scény nebudou opakovat. Bezpečnost hráčů a respekt k soupeři jsou pro vedení klubu prioritami, o kterých nehodlá s radikální částí fanouškovské obce nijak vyjednávat.

Zatímco fotbalové orgány řeší dopady diváckých nepokojů, kulturní dění nabízí odlehčenější témata. Herec Vojtěch Dyk v televizní show 7 pádů Honzy Dědka pobavil diváky vzpomínkou na spolupráci s Petrem Kolečkem. Ve hře Láska, vole musel vystupovat v kostýmu pudla, jehož součástí byla i růžová erotická pomůcka v rozkroku.

Tato bizarní rekvizita způsobila šok i jeho manželce Tatianě, která byla z partnerovy vizáže v divadelním kostýmu doslova konsternovaná. Dyk s humorem popsal, že s tímto doplňkem zažil horké chvilky zejména v Pardubicích, kde na něj učňovská mládež kvůli jeho provokativnímu vzhledu pokřikovala nevybíravé urážky.

V současné době se však umělec soustředí na mnohem serióznější přípravu, a to na taneční soutěž StarDance. Kvůli fyzické náročnosti i předchozí roli v seriálu Inspekce začal pravidelně navštěvovat posilovnu. Přiznává, že po čtyřicítce je udržování kondice náročné, ale motivací jsou mu jeho dospívající synové, kteří jsou pro něj vzorem v disciplíně a cvičení.

Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise

Eva Decroix

Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků

Sobotní fotbalové derby mezi pražskou Slavií a Spartou v Edenu skončilo bezprecedentním skandálem, který vyvolal vlnu kritiky napříč celou společností. Zápas musel být předčasně ukončen poté, co na hrací plochu agresivně vtrhli domácí fanoušci a napadli několik hráčů hostujícího týmu. K incidentu došlo v nastaveném čase za stavu 3:2 pro Slavii, kdy se místo oslav na trávníku rozhořel chaos doprovázený použitím pyrotechniky.

Íránské drony revolučních gard během cvičení v říjnu 2023.

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle

Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle na Blízkém východě, pokud budou íránské tankery čelit další palbě. Toto varování přišlo prostřednictvím íránských médií jen den poté, co americké síly zasáhly dva íránské tankery v Ománském zálivu.

MV Hondius

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

Abbás Arakčí

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

Keir Starmer (labouristi)

Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí po drtivé volební porážce své vládní Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci. Výsledky čtvrtečních voleb do místních zastupitelstev v Anglii a do parlamentů ve Walesu a Skotsku ukazují na hlubokou krizi důvěry v současnou vládu. Labouristé ztratili více než 1400 křesel v anglických radách a utrpěli historickou porážku ve Walesu, kde jejich politická dominance trvala celé století.

Péter Magyar

Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska

Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

Snímek z Měsíce z mise Apollo 17 zachycuje záhadná světla

Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

Robert Fico a Vladimír Putin

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

Anders Fogh Rasmussen, dánský politik, bývalý předseda dánské vlády a generální tajemník NATO.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

Jaro

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

Prezident Trump

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

Zdroj: Libor Novák

