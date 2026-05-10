Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise

Ligové fotbalové derby mezi pražskými celky Slavií a Spartou v Edenu provázel nevídaný chaos, který vyústil v předčasné ukončení celého zápasu. Krizový moment nastal v sedmé minutě nastaveného času, kdy na hrací plochu vnikli domácí příznivci.
V době incidentu Slavia vedla 3:2, ale fanoušci vtrhli na trávník ještě před oficiálním koncem utkání. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, následně do mikrofonu oznámil, že se zápas kvůli těmto událostem nedohraje.
Část slávistických fanoušků vběhla na trávník se světlicemi a někteří zamířili přímo k sektoru hostujících příznivců. Na hřišti museli okamžitě zasahovat těžkooděnci, zatímco fotbalisté obou týmů urychleně zamířili do bezpečí šaten.
Podle dostupných zpráv došlo k fyzickému napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka přímo na hrací ploše. Objevily se také informace o napadení dalších členů realizačního týmu a hráče Matyáše Vojty.
Hostující výprava Sparty po těchto událostech odmítla v zápase pokračovat a stadion v Edenu opustila klubovým autobusem. Rozhodnutí o definitivním ukončení padlo po dohodě řídících orgánů, policie a pořadatelské služby.
Brankář Jakub Surovčík se k incidentu vyjádřil na svém Instagramu, kde popsal nejen fyzický útok, ale i předchozí vyhrožování. Podle jeho slov mu konkrétní osoba před zápasem vyhrožovala smrtí a napadení na ploše hodlá řešit právní cestou.
Během nepokojů někteří jedinci odpalovali pyrotechniku směrem na tribunu se sparťanskými fanoušky. Ti na druhé straně v reakci na situaci zdemolovali dvě toalety ve svém vyhrazeném sektoru.
Policie České republiky již zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. Za toto protiprávní jednání hrozí pachatelům v případě prokázání viny až dva roky vězení.
Kriminalisté v současné době intenzivně vyhodnocují kamerové záznamy ze stadionu, aby identifikovali všechny útočníky. Cílem je zjistit přesný rozsah napadení a určit, kolik hráčů Sparty se stalo obětí násilí.
Policejní mluvčí Richard Hrdina potvrdil, že se vyšetřování bude týkat i masivního používání pyrotechniky během utkání. Policie úzce spolupracuje s fotbalovými orgány na identifikaci osob, které vběhly na trávník.
Ligová fotbalová asociace (LFA) se k událostem vyjádřila velmi kriticky a celý incident ostře odsoudila. Podle vyjádření LFA tyto činy poškozují pověst celého českého fotbalu i slušných fanoušků.
Na neděli svolala Disciplinární komise LFA mimořádné on-line zasedání, aby se nedohraným derby začala zabývat. Očekává se především zahájení řízení s domácím klubem, který je za pořádek na stadionu zodpovědný.
Komise bude při svém rozhodování vycházet ze zápisu o utkání, zpráv delegátů a dalších dostupných důkazních materiálů. Vzhledem k závažnosti celé situace se nepředpokládá, že by konečný verdikt padl hned na prvním jednání.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda označil události za nepřípustné a uvedl, že derby mělo být svátkem fotbalu. Podle něj vniknutí na plochu a fyzické útoky na aktéry zápasu překročily veškeré únosné meze.
Jaroslav Tvrdík se fanouškům za situaci omluvil a vyjádřil lítost nad tím, že oslavy titulu byly takto zmařeny. Přiznal také, že celá záležitost bude mít pro klub pravděpodobně vážné sportovní následky včetně možné kontumace.
LFA zdůraznila, že fyzické napadení hráčů nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno. Asociace je připravena poskytnout policii maximální součinnost k potrestání všech viníků těchto výtržností.
29. dubna 2026 17:53
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
Související
Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže
Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise
před 1 hodinou
Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala
před 3 hodinami
Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží
včera
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy
včera
Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu
včera
Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius
včera
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
včera
Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska
včera
Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování
včera
Putin zkritizoval „agresivní“ Ukrajinu. Obhajoval válku, tvrdě se pustil do NATO
včera
Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil
včera
Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním
včera
VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou
včera
Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti
včera
Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň
8. května 2026 21:22
Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou
8. května 2026 19:55
Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela
8. května 2026 18:46
Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO
8. května 2026 17:22
Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA
8. května 2026 16:04
Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní
Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.
Zdroj: Libor Novák