Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise

Libor Novák

10. května 2026 9:03

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty
Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty Foto: Reprofoto YouTube

Ligové fotbalové derby mezi pražskými celky Slavií a Spartou v Edenu provázel nevídaný chaos, který vyústil v předčasné ukončení celého zápasu. Krizový moment nastal v sedmé minutě nastaveného času, kdy na hrací plochu vnikli domácí příznivci.

V době incidentu Slavia vedla 3:2, ale fanoušci vtrhli na trávník ještě před oficiálním koncem utkání. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, následně do mikrofonu oznámil, že se zápas kvůli těmto událostem nedohraje.

Část slávistických fanoušků vběhla na trávník se světlicemi a někteří zamířili přímo k sektoru hostujících příznivců. Na hřišti museli okamžitě zasahovat těžkooděnci, zatímco fotbalisté obou týmů urychleně zamířili do bezpečí šaten.

Podle dostupných zpráv došlo k fyzickému napadení brankáře Sparty Jakuba Surovčíka přímo na hrací ploše. Objevily se také informace o napadení dalších členů realizačního týmu a hráče Matyáše Vojty.

Hostující výprava Sparty po těchto událostech odmítla v zápase pokračovat a stadion v Edenu opustila klubovým autobusem. Rozhodnutí o definitivním ukončení padlo po dohodě řídících orgánů, policie a pořadatelské služby.

Brankář Jakub Surovčík se k incidentu vyjádřil na svém Instagramu, kde popsal nejen fyzický útok, ale i předchozí vyhrožování. Podle jeho slov mu konkrétní osoba před zápasem vyhrožovala smrtí a napadení na ploše hodlá řešit právní cestou.

Během nepokojů někteří jedinci odpalovali pyrotechniku směrem na tribunu se sparťanskými fanoušky. Ti na druhé straně v reakci na situaci zdemolovali dvě toalety ve svém vyhrazeném sektoru.

Policie České republiky již zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. Za toto protiprávní jednání hrozí pachatelům v případě prokázání viny až dva roky vězení.

Kriminalisté v současné době intenzivně vyhodnocují kamerové záznamy ze stadionu, aby identifikovali všechny útočníky. Cílem je zjistit přesný rozsah napadení a určit, kolik hráčů Sparty se stalo obětí násilí.

Policejní mluvčí Richard Hrdina potvrdil, že se vyšetřování bude týkat i masivního používání pyrotechniky během utkání. Policie úzce spolupracuje s fotbalovými orgány na identifikaci osob, které vběhly na trávník.

Ligová fotbalová asociace (LFA) se k událostem vyjádřila velmi kriticky a celý incident ostře odsoudila. Podle vyjádření LFA tyto činy poškozují pověst celého českého fotbalu i slušných fanoušků.

Na neděli svolala Disciplinární komise LFA mimořádné on-line zasedání, aby se nedohraným derby začala zabývat. Očekává se především zahájení řízení s domácím klubem, který je za pořádek na stadionu zodpovědný.

Komise bude při svém rozhodování vycházet ze zápisu o utkání, zpráv delegátů a dalších dostupných důkazních materiálů. Vzhledem k závažnosti celé situace se nepředpokládá, že by konečný verdikt padl hned na prvním jednání.

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda označil události za nepřípustné a uvedl, že derby mělo být svátkem fotbalu. Podle něj vniknutí na plochu a fyzické útoky na aktéry zápasu překročily veškeré únosné meze.

Jaroslav Tvrdík se fanouškům za situaci omluvil a vyjádřil lítost nad tím, že oslavy titulu byly takto zmařeny. Přiznal také, že celá záležitost bude mít pro klub pravděpodobně vážné sportovní následky včetně možné kontumace.

LFA zdůraznila, že fyzické napadení hráčů nebude v profesionálním fotbale za žádných okolností tolerováno. Asociace je připravena poskytnout policii maximální součinnost k potrestání všech viníků těchto výtržností.

29. dubna 2026 17:53

Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu

Související

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.
SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia potrestala hříšníky z posledních zápasů. Bořil a Chorý zaplatí pokutu

Ještě před několika týdny to vypadalo s fotbalovou pražskou Slavií růžově, málokdo ze slávistických příznivců si dovedl připustit, že si sešívaní nějak zkomplikují cestu za ligovým titulem. Na poslední dva ligové zápasy by ale nejraději zapomněli. Především proto, že se její náskok na druhou Spartu ztenčil už na pět bodů. Slavia navíc v posledních zápasech obdržela hned tři červené karty. Dvě z nich byly za blikance v podobě údajného plivnutí na soupeře ze strany Tomáše Chorého v duelu proti Plzni a za výlev vůči rozhodčímu Daliboru Černému ze strany Jana Bořila v závěru zápasu s Hradcem Králové. Přestože ani jednoho neminul či nemine disciplinární trest, oba si vyslechli interní klubový trest.

Více souvisejících

sk slavia praha Fotbal

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

MV Hondius

Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala

Výletní loď MV Hondius, která se stala ohniskem nákazy vzácným hantavirem, v neděli ráno zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Plavidlo se 147 cestujícími na palubě dorazilo do přístavu Granadilla de Abona po téměř měsíci od chvíle, kdy byla na palubě zaznamenána první oběť. Celý incident vyvolal rozsáhlou mezinárodní operaci zaměřenou na bezpečnou repatriaci pasažérů do jejich domovských zemí za přísných hygienických podmínek.

před 3 hodinami

včera

včera

Abbás Arakčí

Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí ostře zkritizoval postup Spojených států a obvinil je, že se pokaždé, když je na stole diplomatické řešení, rozhodnou pro „lehkomyslné vojenské dobrodružství“. Ve svém prohlášení na sociální síti X zdůraznil, že Íránci se nikdy nepodrobí nátlaku. Tato slova přišla jen den poté, co se obě strany vzájemně obvinily z útoků v Hormuzském průlivu a Spojené státy zahájily palbu na další íránská plavidla.

včera

MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius

Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu svých občanů z výletní lodi MV Hondius, na jejímž palubě propukla nákaza nebezpečným hantavirem. Francie, Německo, Belgie, Irsko a Nizozemsko vysílají speciální letadla na ostrov Tenerife, kde má plavidlo v nejbližší době zakotvit. Ostatní unijní občany přepraví dvě dodatečná letadla vyslaná Evropskou unií, zatímco Spojené státy a Británie připravují vlastní evakuační plány.

včera

Keir Starmer (labouristi)

Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci

Britský premiér Keir Starmer čelí po drtivé volební porážce své vládní Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci. Výsledky čtvrtečních voleb do místních zastupitelstev v Anglii a do parlamentů ve Walesu a Skotsku ukazují na hlubokou krizi důvěry v současnou vládu. Labouristé ztratili více než 1400 křesel v anglických radách a utrpěli historickou porážku ve Walesu, kde jejich politická dominance trvala celé století.

včera

Péter Magyar

Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska

Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.

včera

Snímek z Měsíce z mise Apollo 17 zachycuje záhadná světla

Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování

Pentagon v pátek zveřejnil rozsáhlý soubor dříve utajovaných dokumentů, které nabízejí fascinující pohled na historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů (UFO). Tento krok nařídil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na obrovský zájem veřejnosti o fenomén, jenž se v posledních letech stal v USA velkým politickým i společenským tématem.

včera

včera

Robert Fico a Vladimír Putin

Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil

Slovenský premiér Robert Fico v sobotu navštívil Moskvu, kde se u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přestože do ruské metropole dorazil na oslavy Dne vítězství, dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se podle BBC přímo nezúčastnil. Tato absence byla některými domácími kritiky vnímána jako snaha o vytvoření alibi.

včera

Anders Fogh Rasmussen, dánský politik, bývalý předseda dánské vlády a generální tajemník NATO.

Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním

Bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen varuje před postupným rozkladem Severoatlantické aliance. V rozhovoru pro deník WELT uvedl, že Evropa se již nemůže plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky, a vyzval k urychlenému vytvoření nového evropského obranného bloku. Podle něj by se jeho pevnou součástí měla stát i Ukrajina.

včera

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války

VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou

Moskva si dnes připomíná 81. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, ovšem letošní oslavy na Rudém náměstí mají k tradiční demonstraci síly daleko. Prezident Vladimir Putin sice přehlídku zahájil, ta se však konala v silně omezeném režimu a za doprovodu čerstvě vyhlášeného třídenního příměří v konfliktu na Ukrajině.

včera

včera

Jaro

Počasí: Teploty se o víkendu vrátí na téměř letní úroveň

Druhý květnový víkend slibuje příjemné jarní počasí, které bude přát výletům i venkovním aktivitám. Meteorologové předpovídají postupné oteplování a úbytek srážek, přičemž v neděli by rtuť teploměru mohla na vybraných místech pokořit i hranici letních pětadvaceti stupňů.

8. května 2026 21:22

Prezident Trump

Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.

8. května 2026 19:55

Letiště Václava Havla Praha

Provoz na letišti v Praze narušil dron. Policie majitele zadržela

Provoz na pražském Letišti Václava Havla dnes doplatil na nezodpovědné chování majitele dronu. Kvůli pohybu bezpilotního letounu v zakázaném pásmu muselo dojít k omezení letecké dopravy. Jeden z letů byl nucen změnit trasu a přistát ve Vídni, zatímco další spoje nabraly zpoždění.

8. května 2026 18:46

Pentagon zveřejnil první utajované dokumenty o UFO

Historický krok: Pentagon zveřejnil první sérii utajovaných dokumentů o UFO

Pentagon v pátek zveřejnil první soubor dříve utajovaných dokumentů, které mapují hlášení o neidentifikovaných létajících objektech (UFO). Tento krok, na který zastánci transparentnosti čekali celá desetiletí, představuje začátek nové éry v přístupu americké vlády k informacím o nevysvětlených jevech. Dokumenty byly zpřístupněny na nově zřízených webových stránkách ministerstva obrany.

8. května 2026 17:22

Marco Rubio

Rubio: Írán by se měl ještě dnes vyjádřit k mírovému návrhu USA

Spojené státy americké v současné době napjatě očekávají reakci Teheránu na nejnovější mírový návrh, který má za cíl ukončit probíhající válečný konflikt. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek dopoledne uvedl, že Washington předpokládá obdržení odpovědi ještě během dnešního dne. Rubio zdůraznil, že administrativa doufá v seriózní nabídku ze strany Íránu, která by umožnila posun v diplomatických jednáních.

8. května 2026 16:04

Klid před bouří. Válka v Íránu zatím cenami v obchodech nezahýbala, experti řekli, kdy se to změní

Válka v Íránu sice trvá již více než dva měsíce, ale běžní evropští zákazníci zatím při pohledu na účtenky v supermarketech žádné dramatické změny nepociťují. Velké řetězce jako Carrefour nebo Aldi uvádějí, že ceny základních potravin zůstávají stabilní. Podle odborníků oslovených webem Politico však jde o pověstný klid před bouří, protože potravinový řetězec reaguje na geopolitické otřesy s výrazným zpožděním.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy