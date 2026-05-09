Putin zkritizoval „agresivní“ Ukrajinu. Obhajoval válku, tvrdě se pustil do NATO

Ruský prezident Vladimir Putin využil letošní oslavy Dne vítězství na Rudém náměstí k obhajobě války na Ukrajině a k ostré kritice Severoatlantické aliance. Ve svém projevu před stovkami vojáků označil konflikt za spravedlivý a Ukrajinu popsal jako agresivní sílu, která je vyzbrojována a podporována celým blokem NATO.
Letošní oslavy provázela mimořádná bezpečnostní opatření a výrazné omezení programu, což úřady zdůvodnily aktuální operativní situací. Poprvé po mnoha letech se moskevské přehlídky neúčastnila žádná obrněná vozidla ani balistické rakety. Podle vyjádření ruských představitelů je technika v současné době zapotřebí přímo na bojišti. Nad Rudým náměstím tak prolétly pouze stíhačky, které na obloze vytvořily barvy ruské vlajky.
V čestné loži po boku Vladimira Putina usedlo výrazně méně zahraničních státníků než v loňském roce. Mezi přítomnými byli například běloruský lídr Alexandr Lukašenko, uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev nebo malajsijský král Sultan Ibrahim. Jediným zástupcem zemí Evropské unie byl slovenský premiér Robert Fico, který se s ruským prezidentem setkal v Kremlu ještě před začátkem samotné přehlídky.
Součástí oslav bylo i vyhlášení třídenního příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, které v pátek oznámil americký prezident Donald Trump. Přestože se zdálo, že klid zbraní během dopoledne trvá, krátce po skončení přehlídky ruské ministerstvo obrany obvinilo ukrajinskou stranu z jeho porušení. Kyjev se k těmto obviněním bezprostředně nevyjádřil. Obě strany se přitom již dříve v týdnu vzájemně obviňovaly z porušování dohodnutého klidu zbraní na bojišti.
Tradiční akce k uctění památky 27 milionů sovětských občanů padlých ve druhé světové válce se konaly i v dalších částech Ruska, například ve Vladivostoku či Petrohradu. Mnohá města však přehlídky zcela zrušila nebo je přesunula do virtuálního prostoru. Vladimir Putin po oficiální části ceremoniálu položil květiny u hrobu neznámého vojína a vyzdvihl přínos ruských občanů, od vědců po učitele, pro současné válečné úsilí země.
Dobré zprávy přicházejí v tomto týdnu z útrob britské královské rodiny. Po potvrzení dalšího těhotenství princezny Eugenie oznámila monarchie, že princezna Kate se chystá na první oficiální zahraniční cestu ve jménu krále Karla III. od okamžiku, kdy překonala vážnou nemoc. Informovala o tom BBC.
