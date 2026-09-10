Počasí: Studená fronta je tady, do Česka přichází citelné ochlazení

Studená fronta přináší na většinu území České republiky citelné ochlazení. V následujících dnech se charakter počasí začne výrazně proměňovat od velkého množství oblačnosti až po víkendové oteplení. Český hydrometeorologický ústav předpovídá střídání oblačných dnů s ojedinělými přeháňkami a postupným nárůstem denních teplot. Rozptylové podmínky zůstanou zpočátku většinou dobré a tlak vzduchu bude po přechodu fronty mírně stoupat.
Dnešek přinese oblačnou až polojasnou oblohu, přičemž na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 21 stupni Celsia, pouze na jihu Moravy dosáhnou až k 23 stupňům. Na horských hřebenech ve výšce jednoho tisíce metrů meteorologové očekávají hodnoty kolem 13 stupňů Celsia. Ranní slabý až mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu bude během večera slábnout a měnit se na severovýchodní nebo proměnlivý. Celkové předpokládané množství srážek dosáhne maximálně jednoho milimetru.
Pátek se vyznačuje převahou velké oblačnosti a příchodem deště na jihovýchodní polovinu území. Zatímco na severozápadě bude obloha až polojasná, ve zbytku republiky převládne zataženo s občasnými srážkami. Později odpoledne a během večera začne oblačnost i srážky od západu postupně ubývat. Většina území zaznamená slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
Teploty v noci na tento den klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, přičemž na jižní Moravě se udrží okolo 13 stupňů. Přes den se v Čechách nejvyšší teploty vyšplhají na 17 až 21 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, denní maxima se zastaví v rozmezí 14 až 18 stupňů Celsia. Srážkové úhrny se v Čechách odhadují do tří milimetrů, na Moravě a ve Slezsku však mohou dosáhnout jednoho až patnácti milimetrů.
Víkend odstartuje chladným ránem, po kterém bude následovat teplý den většinou se zmenšenou oblačností. Očekává se polojasné až oblačné počasí, na východě zpočátku až zatažené, s výjimečným výskytem přeháněk. Noční teploty poklesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, avšak denní maxima vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Na severovýchodě území zůstanou denní teploty o něco nižší a pohybovat se budou kolem 19 stupňů. Vát bude slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný severní až severovýchodní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
Závěr týdne přinese převážně oblačné počasí s ojedinělými přeháňkami na většině území. Večer bude oblačnosti od západu dále přibývat až na zataženo a v Čechách se místy vyskytnou srážky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 12 až 8 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty opět dosáhnou příjemných 19 až 24 stupňů Celsia. Během dne bude vát slabý proměnlivý, postupně západní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu a celkové srážky nepřesáhnou šest milimetrů.
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Do Česka se v úterý ještě vrátily tropy, ale v následujících dnech se ochladí až pod 20 stupňů. Příští týden by nicméně mohl zase nabídnout příjemnější teploty. Vyplývá to z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě