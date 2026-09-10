Brexit pozpátku? Británie chce novou dohodu s Evropskou unií

Britský premiér Andy Burnham vyjádřil přání vyjednat významnou novou dohodu s Evropskou unií, která by podpořila hospodářský růst Spojeného království. Unijní představitelé jsou však vůči takovému plánu skeptičtí a neočekávají žádný zásadní průlom na nadcházejícím společném summitu. Hlavní překážkou zůstávají striktní červené linie britské vlády, které nadále vylučují návrat na jednotný trh či do celní unie.
Připravované diplomatické setkání na nejvyšší úrovni bylo původně vnímáno jako příležitost k navázání na předchozí rozhovory a k otevření cesty k hlubší spolupráci. Bývalý ministerský předseda Keir Starmer dříve navrhoval postupné přibližování k unijnímu trhu po jednotlivých sektorech. Burnham na tuto myšlenku navázal s tvrzením, že nová dohoda by měla znatelně zvýšit tempo růstu britské ekonomiky.
Zástupci Evropské unie, kteří se podílejí na přípravě jednání, však vyjadřují výraznou skepsi ohledně realističnosti britských představ. Londýnská vláda nedávno potvrdila, že nadále trvá na odmítání volného pohybu osob, celní unie i plnohodnotného členství v jednotném trhu. Z pohledu Bruselu jsou tyto restrikce v přímém rozporu s požadavkem na uzavření rozsáhlé dohody o hospodářském růstu.
Podle unijních diplomatů bude muset dojít k zásadnímu posunu v britském uvažování, než bude možné dosáhnout velkého průlomu. Nadcházející schůzka se proto pravděpodobně zaměří pouze na dokončení tří dříve rozpracovaných témat. Jedná se o dohody v oblastech zemědělských a potravinářských standardů, propojení trhů s emisními povolenkami a usnadnění studijních a pracovních pobytů pro mládež.
Vyjednávání o zapojení Spojeného království do vnitřního unijního trhu s elektřinou nadále pokračují, do plánovaného summitu však nebudou dokončena. Podle analýz Střediska pro evropskou reformu mají dosud projednávané dohody přinést zvýšení HDP jen o zlomky procenta v horizontu deseti let. Tyto odhady výrazně zaostávají za propočty centrální banky, podle nichž odchod z unie oslabil britskou ekonomiku o šest procent.
Nadcházející summit by mohl přinést alespoň oznámení o užší součinnosti v oblasti evropské obrany a takzvané ekonomické bezpečnosti. Tato jednání se zaměřují na řešení sporů kolem ochranářských opatření, nových ocelářských tarifů či obchodu s elektromobily. Cílem těchto opatření je však pouze zabránit vznikání nových obchodních překážek, nikoli odstranit ty stávající.
Brusel již dříve odmítl návrh britských vyjednavačů, podle kterého by země získala přístup na jednotný trh se zbožím bez akceptování volného pohybu osob. Evropská komise striktně odmítá možnost výběru pouze výhodných částí integrace bez přijetí odpovídajících povinností. Unijní představitelé zdůrazňují, že takový přístup by narušil celistvost samotné unie a poskytl nestandardní výhody nečlenskému státu.
Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Hamish Falconer přes výhrady Bruselu věří v možnost dosažení ambicióznějšího partnerství. Podle jeho vyjádření existuje v rámci stanovených vládních limitů dostatečný prostor pro rozšíření spolupráce. Mluvčí britské vlády v této souvislosti potvrdil snahu vybudovat úzké vztahy, které posílí hospodářský růst ve všech regionech země.
Mluvčí Evropské komise označil Spojené království za blízkého partnera a zdůraznil společný zájem na posílení bezpečnosti i ekonomiky. Komise potvrdila, že pokračuje v práci na prioritních tématech schválených v rámci loňské společné dohody. Souběžně probíhají také jednání o finančním příspěvku Londýna ke snižování regionálních rozdílů uvnitř Evropské unie.
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Zdroj: Libor Novák