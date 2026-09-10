Írán mě chce poškodit, válku ukončí těsně po volbách, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump vyjádřil přesvědčení, že Írán ukončí své válečné úsilí bezprostředně po nadcházejících kongresových volbách ve Spojených státech. Zároveň však připustil, že americkým řidičům do té doby ceny pohonných hmot neklesnou. Šéf Bílého domu uvedl, že Teherán záměrně protahuje konflikt s cílem politicky jej poškodit před volebním kláním. Podle jeho slov se íránský režim snaží ovlivnit výsledek voleb tak, aby v USA získala moc slabší administrativa.
Prezident Trump tvrdí, že Írán se nachází na pokraji celkového zhroucení a delší odpor již nedokáže udržet. Očekává proto, že reakcí na skončení voleb bude okamžitá snaha Teheránu o ukončení celého konfliktu. Takový vývoj by podle americké hlavy státu vedl k prudkému poklesu cen ropy na světových trzích. Trump tato vyjádření poskytl novinářům před odletem na republikánský volební konvent v Dallasu.
Prohlášení přichází v době, kdy cena ropy na světových trzích opět překročila hranici sta dolarů za barel. Růst cen je důsledkem intenzivnějších bojů z posledních dnů, které opětně ohrožují plynulou přepravu suroviny přes strategický Hormuzský průliv. Skokový nárůst cen ropy dál zvyšuje náklady na paliva v samotných Spojených státech. Právě rostoucí ceny benzínu a nafty se staly jedním z hlavních ekonomických témat před nadcházejícími volbami.
Průměrná cena benzínu v USA skokově vzrostla o více než sedm centů za galon, což představuje nejvýraznější jednodenní nárůst za poslední měsíce. Běžný galon benzínu tak americké řidiče v průměru stojí 4,22 dolaru. Ještě výraznější růst zaznamenala motorová nafta, jejíž cena dosáhla nového rekordního maxima 5,94 dolaru za galon. Tento vývoj vytváří značný tlak na americké spotřebitele i celou ekonomiku.
Americká administrativa přitom původně předpokládala, že ozbrojený konflikt potrvá pouze čtyři až šest týdnů. Ministr financí Scott Bessent dříve odhadoval, že ceny paliv by se mohly vrátit k hranici tří dolarů za galon. Íránu se však podařilo efektivně paralyzovat lodní dopravu skrz Hormuzský průliv, což vyvolalo dlouhotrvající energetickou krizi. Původní optimistické prognózy týkající se rychlého konce bojů se tak nenaplnily.
Státní orgány USA se i po půl roce trvání konfliktu snaží najít způsob, jak provoz v klíčové vodní cestě obnovit. Tímto průlivem před vypuknutím bojů protékala přibližně pětina světové denní spotřeby ropy. Americké ministerstvo financí proto zpřísnilo hospodářský tlak na Teherán a hrozí sankcemi všem zemím, které s ním nepřeruší obchodní styky. Přes tato opatření se zatím nedaří přesvědčit provozovatele ropných tankerů k bezpečnému proplouvání oblastí.
Na dotazy ohledně možných politických dopadů vysokých cen paliv reagoval prezident Trump odmítavě. Prohlásil, že americká veřejnost širší vojenskou ofenzívu proti Íránu nadále podporuje. Podle něj je vysvětlení celé situace občanům velmi jednoduché a spočívá v otázce, zda chtějí dovolit Íránu získat jadernou zbraň. Odpověď americké veřejnosti na tuto otázku je podle něj jednoznačně záporná.
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Zdroj: Jan Hrabě