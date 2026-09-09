Evropská komise představila plán, jak čelit expanzivní politice Číny

Evropská komise představila návrh rozsáhlé reformy pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jehož cílem je podpořit nákup evropského zboží a služeb a čelit ekonomickému tlaku Číny. Národní úřady i veřejné instituce, jako jsou školy či nemocnice, budou povzbuzovány k preferenci domácích produktů, i když návrh neobsahuje žádné závazné kvóty. Brusel tímto krokem reaguje na obavy, že stávající předpisy nutí zadavatele vybírat vždy nejlevnější nabídku, což často zvýhodňuje mimoevropské firmy. Nová úprava má veřejným zadavatelům poskytnout větší právní jistotu při výběru dodavatelů z členských států.
Komisař pro průmyslovou politiku Stéphane Séjourné k návrhu podle webu The Guardian uvedl, že nová regulace umožní veřejnému sektoru uplatňovat preferenční přístup k evropským nabídkám. Úřady budou moci omezit nebo zcela odmítnout nabídky ze zemí, které nemají s Evropskou unií dohodu o veřejných zakázkách nebo nedodržují mezinárodní pravidla. Oblast veřejných zakázek tvoří přibližně 15 procent hrubého domácího produktu Unie, což představuje zhruba 2,6 bilionu eur ročně. Podle zástupců Komise jde o dosud nedostatečně využívanou páku, kterou naopak Spojené státy či Čína k podpoře domácích podniků běžně využívají.
Podle nových pravidel budou muset veřejní zadavatelé klást větší důraz na kvalitu, ekologickou udržitelnost a lokální dodavatelské řetězce namísto pouhé nejnižší ceny. Při přípravě podmínek pro zadání zakázky budou instituce povinny přisoudit kvalitativním kritériím váhu nejméně 30 procent, případně zdůvodnit, proč toto kritérium nevyužily. U zakázek s vysokým podílem lidské práce pak bude váha kvality muset dosahovat minimálně 50 procent. Cílem tohoto opatření je zajistit důstojné pracovní podmínky a zabránit soutěžení výhradně cenou.
Séjourné si od návrhu slibuje také větší demokratickou kontrolu nad utrácením veřejných peněz ze strany místních samospráv. Pokud se úřady rozhodnou zakoupit například čínské autobusy namísto evropských, nebude to podle něj z důvodu unijních pravidel, ale na základě jejich vlastního politického rozhodnutí. Unijní předpisy mají nově jasně vymezit rozsah možností, které umožňují upřednostnit evropské výrobce. Tím se má zvýšit skládání účtů veřejnosti za nakládané prostředky.
Brusel vyjadřuje dlouhodobé znepokojení nad pronikáním Pekingu na evropské trhy v oblastech dopravy a infrastruktury, kde čínské firmy často využívají státní subvence. V dubnu letošního roku Komise zablokovala čínskému výrobci kolejových vozidel účast v konsorciu na stavbu nové linky metra v Lisabonu po zjištění, že společnost získala neoprávněnou konkurenční výhodu díky státním dotacím. V loňském roce pak unijní orgány zahájily vyšetřování čínské bezpečnostní firmy Nuctech, jež dodává bezpečnostní skenery pro evropská letiště a přístavy. U této společnosti existuje podezření, že využívala nezákonné dotace a daňové úlevy na evropském trhu.
Návrh nařízení, jehož cílem je zároveň zjednodušit stávající legislativu sloučením tří zákonů do jednoho, musí ještě schválit Evropský parlament a ministři členských zemí. V průběhu legislativního procesu tak může dojít k řadě změn a úprav textu. Séjourné zároveň stojí v čele iniciativy za zavedení pravidel pro nákup produktů z obnovitelných zdrojů a elektromobilů vyrobených v Evropě v rámci připravovaného zákona o průmyslovém akcelerátoru. Tento přístup představuje odklon od dosavadní dlouholeté politiky Bruselu založené na zcela otevřeném trhu.
Oznámené plány vyvolaly obavy v Británii, avšak zástupci Evropské unie ujišťují, že nové předpisy tamní firmy nepoškodí. Mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím platí oboustranné dohody, které zajišťují vzájemný přístup na trh za rovných podmínek. Séjourné potvrdil, že díky respektování recipročního přístupu nebudou mít britské podniky na unijním trhu žádné překážky. Zákazy se tak nebudou týkat ani dalších zemí mimo Evropskou unii, jež mají s blokem uzavřené příslušné mezinárodní smlouvy.
Pro ověření toho, na které státy se dohody vztahují, bude veřejným zadavatelům k dispozici nový online nástroj. Důležitým ukazatelem bude členství v Dohodě o vládních zakázkách v rámci Světové obchodní organizace, která podporuje spravedlivou hospodářskou soutěž. Tuto dohodu dosud podepsalo 22 členů včetně Evropské unie, Spojených států, Británie, Kanady nebo Japonska. Pevninská Čína smluvní stranou této mezinárodní dohody v současnosti není.
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Zdroj: Jan Hrabě