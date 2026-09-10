Letadlo se Zelenským ohrožoval ruský dron

Odlet letadla s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským z Moldavska narušil incident s ruským bezpilotním prostředkem. Vzdušný prostor nad touto východoevropskou zemí byl dočasně uzavřen poté, co letiště v Kišiněvě zaznamenalo narušení proudovým dronem. Ukrajinský lídr musel na moldavském letišti čekat, než úřady ověřily bezpečnost letového koridoru. Výprava mohla v odletu do Norska pokračovat teprve ve chvíli, kdy bezpilotní letoun dopadl na zem. K výbuchu dronu došlo přibližně sto šedesát kilometrů od hlavního města.
Na narušení letového provozu a vážnou hrozbu upozornil norský premiér Jonas Gahr Støre. Podle jeho vyjádření byl letoun ukrajinské hlavy státu v podstatě těsně před startem vystaven přímému riziku zásahu bezpilotním prostředkem. Norský předseda vlády zdůraznil, že podobné nebezpečné situace představují každodenní realitu, které ukrajinský prezident čelí při svých zahraničních cestách. Informaci o incidentu potvrdil veřejnosti během diplomatického setkání v Oslu. K celé události se zatím oficiální představitelé Kremlu nijak nevyjádřili.
Moldavský velvyslanec ve Spojených státech Vladislav Kulminski podle CNN uvedl, že vniknutí proudového dronu do vzdušného prostoru pravděpodobně nebylo náhodné. Podle jeho slov je těžké věřit tomu, že by se bezpilotní letoun pohyboval nad moldavským územím pouze za účelem průzkumu zrovna v momentě, kdy na zemi stálo prezidentské letadlo. Otázka, zda byl dron zaměřen přímo na ukrajinskou delegaci, zůstává předmětem probíhajícího vyšetřování. Diplomat nicméně připomněl, že Zelenskyj využívá moldavský vzdušný prostor k cestám do zahraničí pravidelně.
V průběhu stejného dne zaznamenaly moldavské úřady také druhý ruský bezpilotní prostředek, který přeletěl přes hranice státu. Tento stroj však pokračoval v letu dále a následně vstoupil do vzdušného prostoru sousedního Rumunska. Incidenty tohoto typu se na území obou států opakují po celou dobu trvání ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Moldavský prezident Maia Sandu ostrým způsobem odsoudil narušení suverenity a označil je za bezprostřední ohrožení lidských životů.
Prezident Sandu rovněž odsoudil samostatný ruský útok dronem na hraniční přechod s Ukrajinou, při kterém přišli o život dva lidé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po povolení k odletu zamířil do Norska, kde se zúčastnil smutečního obřadu. V hlavním městě Oslu se připojil k dalším představitelům států a panovníkům při pohřbu krále Haralda V. Přímo v ulicích metropole se ukrajinská hlava státu zúčastnila smutečního průvodu za rakví zesnulého monarchy.
Po ukončení programu v Norsku pokračovala zahraniční cesta ukrajinského prezidentského páru přes Atlantik do Kanady. Na kanadském území plánuje Volodymyr Zelenskyj společně s první dámou Olenou Zelenskou setkání s tamními politickými špičkami. Program ukrajinského prezidenta zahrnuje mimo jiné i vystoupení před kabinetem kanadského premiéra Marka Carneyho. Návštěva v Severní Americe je naplánována až do konce týdne.
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Zdroj: Jan Hrabě