Trump se chce opět setkat se severokorejským diktátorem Kimem

Americký prezident Donald Trump údajně pověřil své poradce, aby mu domluvili schůzku se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Informoval o tom americký deník Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje.
Trump diskutoval se svými poradci o možnosti osobního setkání s Kimem během příští cesty do Asie. Ta by se mohla uskutečnit v listopadu, kdy se v Číně uskuteční summit ohledně asijsko-pacifické ekonomické spolupráce. Oficiálně se však žádné jednání se severokorejským vůdcem neplánuje.
Americký prezident by s Kimem chtěl obnovit dialog s úmyslem ho přesvědčit, aby ukončil severokorejský jaderný program. Podle expertů oslovených zmíněným deníkem nelze od případného jednání obou státníků očekávat výraznější progres.
Trump v uplynulých dnech nařídil Pentagonu, aby omezil účast armády na společném vojenském cvičení s jihokorejskou armádou. "Na základě mého velmi dobrého vztahu s Kim Čong-unem ze Severní Koreji nejsem šťastný z toho, že Spojené státy již dávno souhlasily s účastí na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou," napsal na sociální síti Truth Social.
"Tato cvičení nejsou jen drahá, přičemž většinu nákladů platí Spojené státy americké (jako obvykle), ale také vysílají signál, který je úplně nevhodný a nepřátelský k zemi, která je - co se Donald J. Trump stal prezidentem, neohrožující a respektující," pokračoval šéf Bílého domu.
Americký prezident dále oznámil, že nařídil ministrovi obrany Hegsethovi, aby zásadně zredukoval americkou účast na společných vojenských cvičeních s Jižní Koreou, a to především z toho důvodu, že je již pozdě na úplné zrušení manévrů.
Trump také v závěru příspěvku naznačil jeden z důvodů nejnovějšího rozhodnutí. "Nedávno jsem se zeptal jihokorejského prezidenta (I Če-mjonga - pozn. red.), zda by se nechtěli připojit k denuklearizaci Íránu. Řekli 'ne'," dodal americký politik.
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Donald Trump , Kim Čong-un , USA (Spojené státy americké) , Severní Korea (KLDR)
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Zdroj: Jan Hrabě