Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku historických rozměrů

Americký prezident Donald Trump vyhlásil spuštění nové fáze konfliktu s Íránem. Teheránu slíbil ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil všem zemím, které by se pokusily Íránu pomoci s obcházením sankcí.
Trump uvedl, že ačkoliv nikdo nedal Íránu tak velkou šanci uzavřít dohodu jako on, tak představitelé režimu v tomto ohledu selhali. "Proto dnes oznamuji nejničivější ekonomickou operaci všech dob proti jakékoliv zemi. Bude to ekonomická válka a izolace nevídané úrovně," napsal na sociální síti Truth Social.
"Jejich námořnictvo je pryč, jejich letectvo je zničené, jejich vojenské továrny jsou v troskách, jejich měna je bezcenná a jejich země visí na vlásku," pokračoval. "Dnes také oznamuji, že jakákoliv země, která umožní svým finančním institucím, firmám, letištím či vládním entitám podat Íránu záchranné lano, bude sama čelit velkým ekonomickým konsekvencím," vzkázal.
Podle Trumpa musí skončit pašování ropy či transfery peněz. "Tohle bude ekonomický Den D. Potřebujeme všechny naše spojence, aby stáli po boku Spojených států amerických a izolovali a porazili íránskou hrozbu," vyzval šéf Bílého domu.
"Ti maniaci jsou na provazech a tato historická opatření je ochromí a omezí jejich schopnost provádět teror po celém světě. Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň," dodal americký prezident na závěr příspěvku.
Trump již v úterý přiznal, že neprobíhají žádné diplomatické rozhovory s Íránem, zatímco pokračuje americká námořní blokáda íránských přístavů. V jiném z úterních příspěvků na síti Truth Social zveřejnil výstřižek mapy, který zachycuje i Hormuzský průliv, jenž je zakroužkován a označen za "nové americké území".
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února.
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Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké) , Ekonomika
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Zdroj: Jan Hrabě