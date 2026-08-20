Nečekaný vývoj v královské rodině. Harry a Meghan se vracejí do Británie

Lucie Podzimková

20. srpna 2026 9:09

Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix.
Harry a Meghan v novém dokumentu z produkce Netflix. Foto: Netflix

Velká Británie řeší návrat ztraceného syna. Princ Harry a jeho manželka Meghan se i s dětmi plánují přestěhovat zpátky do Spojeného království, informovala britská BBC. Jejich děti totiž v rodné zemi prince nastoupí po prázdninách do školy. 

Harry a Meghan by se do Británie měli přestěhovat ze Spojených států amerických ještě během srpna. Novým domovem se stane rezidence v okolí Londýna, která nepatří královské rodině. Sourozenci Archie a Liliber mají následně v září nastoupit do školy. 

Král Karel III., který je otcem prince, byl o plánovaném návratu dvojice informován v neděli. Panovník to vítá, protože věří, že bude mít více příležitostí se vidět s mladším potomkem a vnoučaty. O všem byli informováni i princ William a jeho manželka Kate. 

Podle BBC není v plánu, že by se vévoda a vévodkyně ze Sussexu opět stali pracujícími členy královské rodiny. Nijak by se neměnil změnit ani oficiální status prince Harryho a jeho manželky, kteří tak nadále budou soukromými osobami. 

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou na volné noze od února 2021, kdy opustili institut královské rodiny. V posledních letech i s dětmi žili v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států. 

Harry a Meghan se již před několika týdny setkali s králem a královnou Camillou. Buckinghamský palác po setkání potvrdil, že královský pár hostil blízké v sídle Highgrove House. Podle paláce šlo o "soukromou rodinnou událost". Monarcha tehdy viděl vnoučata od mladšího syna poprvé po více než čtyřech letech. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu totiž nebyli ve Spojeném království společně od roku 2022, kdy nechyběli na pohřbu zesnulé královny Alžběty II. 

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