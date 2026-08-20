Korunovační klenoty na Pražském hradě. Výstava doznala termínové změny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. srpna 2026 18:02

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: EuroZprávy.cz

Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si je budou moct prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Exhibice měla původně začít o den dříve. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude opět zdarma.

"Čísla mluví za vše. Zájem Čechů o vlastní historii a státnost mě těší, ale hlavně utvrzuje v tom, že rozhodnutí vystavovat klenoty každý rok má smysl," uvedl prezident republiky Petr Pavel.

"Koncept výstavy vždy obměňujeme, abychom nabídli nový pohled a zajímavé souvislosti. Výstava tentokrát ponese podtitul Habsburkové 500. Návštěvníci se tak ve Vladislavském sále Starého královského paláce seznámí s osudy českých korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století," vysvětlila kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Výstava sleduje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války, až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.

"Do centra pozornosti se dostane bohatě zdobené královské žezlo a jablko, které si Ferdinand I. objednal roku 1533 u augsburského zlatníka Hanse Hallera. Původně šlo o jeho osobní panovnické insignie, v 17. století však nahradily starší gotické žezlo a jablko a staly se tak součástí českých korunovačních klenotů. Po dlouhé době bude opět vystaveno královské roucho, užívané při korunovacích českých králů v 18. století," popsal kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění AV ČR.

Výstavu doplní další předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple.

Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením známých českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka.

Na podzim roku 2024 si výstavu korunovačních klenotů nenechalo ujít 46 609 lidí, o rok později pak přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.

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Zdroj: Jan Hrabě

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