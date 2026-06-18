Na Hradě budou k vidění korunovační klenoty. První uvidí výstavu školáci

Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moct prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku 18. do pondělí 28. září. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude opět zdarma. Informoval o tom Pražský hrad.
"Čísla mluví za vše. Zájem Čechů o vlastní historii a státnost mě těší, ale hlavně utvrzuje v tom, že rozhodnutí vystavovat klenoty každý rok má smysl," uvedl prezident republiky Petr Pavel.
"Koncept výstavy vždy obměňujeme, abychom nabídli nový pohled a zajímavé souvislosti. Výstava tentokrát ponese podtitul Habsburkové 500. Návštěvníci se tak ve Vladislavském sále Starého královského paláce seznámí s osudy českých korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století," vysvětlila kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf
Výstava sleduje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války, až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.
"Do centra pozornosti se dostane bohatě zdobené královské žezlo a jablko, které si Ferdinand I. objednal roku 1533 u augsburského zlatníka Hanse Hallera. Původně šlo o jeho osobní panovnické insignie, v 17. století však nahradily starší gotické žezlo a jablko a staly se tak součástí českých korunovačních klenotů. Po dlouhé době bude opět vystaveno královské roucho, užívané při korunovacích českých králů v 18. století," popsal kurátor Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění AV ČR.
Výstavu doplní další předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple. Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením známých českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka.
Na podzim roku 2024 si výstavu korunovačních klenotů nenechalo ujít 46 609 lidí, o rok později pak přišlo 51 553 návštěvníků, včetně škol z celého Česka.
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Zdroj: Jan Hrabě