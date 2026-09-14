Pavel a další klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Výstava začne o víkendu

Klíčníci v pondělí na Pražském hradě vyzvedli korunovační klenoty, které budou od soboty vystaveny i pro veřejnost. Klenoty jsou jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.
Pavel informoval o vynesení klenotů na sociální síti X. "Letošní výstava připomíná 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Za jejich vlády korunovační klenoty hned několikrát opustily Prahu. Jejich putování symbolicky odráželo proměny tehdejšího uspořádání monarchie i vztah panovníka k českým zemím," připomněl prezident.
"Klenoty totiž nejsou jen svědky našich dějin. Samy jsou jejich součástí. Nepatří nikomu, a přitom patří nám všem. Přijďte si naši novou expozici prohlédnout, pro veřejnost bude otevřena od soboty 19. září," dodala hlava státu.
Letošní výstava sleduje příběh českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně v 16. století přes přesun do Vídně během třicetileté války, až po slavnostní převoz do Prahy v roce 1791. Tehdy se na přání zemských stavů natrvalo vrátily na Pražský hrad a staly se jedním z klíčových symbolů české státnosti, historické tradice a národní identity.
Výstavu doplní další předměty spojené se správou a ochranou klenotů, například historické klíče strážců korunního archivu a korunovačních klenotů, kterými se v minulosti uzamykala dvojice dveří vedoucích do korunního archivu u Svatováclavské kaple.
Architektonické řešení výstavy připravuje tým studia Olgoj Chorchoj pod vedením známých českých designérů Michala Froňka a Jana Němečka.
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Zdroj: Libor Novák