Princezně Dianě bude věnována nová kniha. Napsal ji její bratr

Lucie Podzimková

20. srpna 2026 21:00

Princezna Diana (foto: Gegodeju)
Princezna Diana (foto: Gegodeju) Foto: Wikipedia

Již 29 let uplyne na konci srpna od tragického úmrtí britské princezny Diany při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. Navzdory tomu stále prahnou novináři po informacích o události, která otřásla celým světem. Bratr zesnulé Diany se nyní rozhodl prolomit mlčení.

Charles Spencer přiznal, že ho i letos zavalily žádosti o rozhovor ohledně sestry. "To mě přesvědčilo, abych jednou a navždy zapsal vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu vyrovnávat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, ze kterých mnohé vycházejí z nepravdivých informací, které se postupem času staly všeobecně přijímanými," cituje bratra Diany web Topky.sk. 

V září má tak vyjít kniha Swan Song: Diana, My Sister. "Cílem je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit ve jménu Diany a udělat to otevřeně a pozitivním způsobem," dodal. 

Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II. 

Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.

Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. 

včera

Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského

Související

Více souvisejících

Princezna Diana královská rodina (gbr) Velká Británie

Aktuálně se děje

včera

včera

Princezna Diana (foto: Gegodeju)

Princezně Dianě bude věnována nová kniha. Napsal ji její bratr

Již 29 let uplyne na konci srpna od tragického úmrtí britské princezny Diany při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. Navzdory tomu stále prahnou novináři po informacích o události, která otřásla celým světem. Bratr zesnulé Diany se nyní rozhodl prolomit mlčení.

včera

filmové ceny oscar

Dalšího Oscara se pro Česko pokusí získat dokument, rozhodli akademici

Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) oznámila českého kandidáta na cenu 99. ročníku americké Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) v kategorii mezinárodní celovečerní film. Akademici ČFTA v hlasování vybrali do oscarového klání celovečerní dokument Pepy Lubojacki Kdyby se holubi proměnili ve zlato. 

včera

Dagmar Havlová s bustou exprezidenta Václava Havla. (17.11.2021)

Havlová se bude podílet na pořádání Ceny Václava Havla za lidská práva

Pořádání Ceny Václava Havla za lidská práva spoluorganizují Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Nadace Charty 77. Obě organizace se v úzké součinnosti s Parlamentním shromážděním Rady Evropy ujímají kompletního organizačního i produkčního zajištění letošního 14. ročníku, a to právě v roce, kdy si veřejnost připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla.

včera

Ilustrační fotografie.

Korunovační klenoty na Pražském hradě. Výstava doznala termínové změny

Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následně si je budou moct prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Exhibice měla původně začít o den dříve. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude opět zdarma.

včera

včera

včera

V Potštátě spadla větrná elektrárna. (20.8.2026)

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna. V Česku se to dosud nestalo

V Potštátě na Přerovsku v Olomouckém kraji spadla větrná elektrárna. V Česku jde podle dostupných informací o první takový případ v historii. Příčina pádu není momentálně známá a bude předmětem vyšetřování. Další zdejší větrníky budou podrobeny kontrole. 

včera

Miloš Zeman

Zeman prý koketuje s další prezidentskou kandidaturou

Exprezident Miloš Zeman připustil, že chvílemi uvažuje o další kandidatuře na post hlavy státu, což mu ústava i po dvou dokončených mandátech umožňuje. Dvaaosmdesátiletý bývalý politik ale zároveň přiznal, že ho limituje pokročilý věk. 

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského

Ukrajina se momentálně snaží především o to, aby válka se sousedním Ruskem skončila co možná nejdříve. Otevřela by se tak i cesta ke konání voleb, na což apeluje například bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle spolupracovníků prezidenta Zelenského je ale jeho návrh nerealistický. 

včera

Igor Červený (Motoristé)

Stát opět jedná se společností Sev.en, obce prý o peníze nepřijdou

Ministerstvo životního prostředí v úterý jednalo se zástupci těžební společnosti Severní energetická o poskytnutí části finanční rezervy na sanace a rekultivace pro rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o prostředky, které firma nevyužije díky tomu, že část původního dolu byla ponechána přírodě. Prostředky jsou určeny na projekty pro tento region postižený hornickou činností. 

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku historických rozměrů

Americký prezident Donald Trump vyhlásil spuštění nové fáze konfliktu s Íránem. Teheránu slíbil ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil všem zemím, které by se pokusily Íránu pomoci s obcházením sankcí. 

včera

včera

včera

včera

19. srpna 2026 21:54

19. srpna 2026 20:45

Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy