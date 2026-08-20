Princezně Dianě bude věnována nová kniha. Napsal ji její bratr

Již 29 let uplyne na konci srpna od tragického úmrtí britské princezny Diany při dopravní nehodě ve francouzské Paříži. Navzdory tomu stále prahnou novináři po informacích o události, která otřásla celým světem. Bratr zesnulé Diany se nyní rozhodl prolomit mlčení.
Charles Spencer přiznal, že ho i letos zavalily žádosti o rozhovor ohledně sestry. "To mě přesvědčilo, abych jednou a navždy zapsal vlastní myšlenky a vzpomínky, namísto toho, abych se musel znovu vyrovnávat s nepříjemným pocitem při čtení názorů jiných, ze kterých mnohé vycházejí z nepravdivých informací, které se postupem času staly všeobecně přijímanými," cituje bratra Diany web Topky.sk.
V září má tak vyjít kniha Swan Song: Diana, My Sister. "Cílem je říct pravdu o Dianě z perspektivy jejího bratra, stejně jako jsem se o to pokusil v projevu na jejím pohřbu. Podobně jako ve smutečním projevu chci mluvit ve jménu Diany a udělat to otevřeně a pozitivním způsobem," dodal.
Diana Frances Spencerová přišla na svět 1. července 1961. Narodila se do aristokratické rodiny Spencerů, která měla vazby na britskou královskou rodinu už před jejím sňatkem s princem Charlesem. Její babičky totiž sloužily jako dvorní dámy u královny matky, maminky královny Alžběty II.
Krátce po 20. narozeninách se Diana provdala za následníka trůnu. Okázalý obřad, během kterého Charles s Dianou uzavřeli sňatek, měl přispět k pozitivnímu obrazu monarchie a zdůraznit význam kontinuity, kterou představuje.
Manželé se sice dočkali dvou synů, staršího Williama a mladšího Harryho, ale v roce 1996 se definitivně rozvedli. Diana v následujícím roce tragicky zemřela při dopravní nehodě ve francouzské Paříži.
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Zdroj: Jan Hrabě