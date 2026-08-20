Stát opět jedná se společností Sev.en, obce prý o peníze nepřijdou

Ministerstvo životního prostředí v úterý jednalo se zástupci těžební společnosti Severní energetická o poskytnutí části finanční rezervy na sanace a rekultivace pro rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o prostředky, které firma nevyužije díky tomu, že část původního dolu byla ponechána přírodě. Prostředky jsou určeny na projekty pro tento region postižený hornickou činností.
"Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Sev.en, společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce. Příští jednání nás čeká ještě v průběhu srpna," uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Od dubna do června letošního roku proběhlo pět společných jednání, na kterých se intenzivně hledalo řešení přijatelné pro všechny zúčastněné, včetně dohody o zřízení společné pracovní skupiny a nezávislého ověření sporných podkladů.
Součástí této dohody bylo také to, že výše příspěvku společnosti Severní energetická pro financování programu pro dotčené obce bude po dokončení odborných podkladů validována v září letošního roku.
Podle ministerstva mají být všechny prostředky ušetřené díky přirozené rekultivaci využity dotčenými obcemi pro financování projektů v regionu.
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Zdroj: Jan Hrabě