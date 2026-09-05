Česko se připravuje na povodňová rizika. Pracuje se na novém plánu

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik pro období 2028–2033. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Plány navazují na aktualizované povodňové mapy a přinášejí soubor obecných i konkrétních opatření v povodích Labe, Odry a Dunaje, která mají pomoci lépe chránit obyvatele, obce i krajinu před dopady povodní. Veřejnost a uživatelé vody k nim mohou do konce února 2027 podávat připomínky.
"Povodním nikdy nedokážeme zabránit úplně. Můžeme ale udělat maximum pro to, aby jejich dopady byly co nejmenší. Nové plány proto propojují prevenci, kvalitní data a předpovědi s dalšími konkrétními opatřeními v nejohroženějších místech. Nezůstáváme přitom jen u plánování – protipovodňová opatření také aktivně podporujeme a financujeme. Jen v aktuálně otevřených výzvách z Operačního programu životní prostředí máme na jejich realizaci vyhrazeno zhruba 3 miliardy korun," uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Plány pro zvládání povodňových rizik představují klíčový koncepční dokument pro ochranu před povodněmi. Připravilo je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Českým hydrometeorologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, správci povodí, kraji a dalšími partnery. K připomínkám veřejnosti jsou dostupné na webových stránkách resortu. Současně správci jednotlivých povodí zveřejnili také návrhy plánů dílčích povodí, jejichž přílohy k jednotlivým příslušným oblastem s významným povodňovým rizikem obsahují podrobné informace o nejohroženějších lokalitách a navrhovaných opatřeních.
Připomínky k návrhům mohou veřejnost a uživatelé vody uplatnit po dobu šesti měsíců, tedy do 28. února 2027. Po jejich zapracování resorty plán společně předloží vládě ke schválení.
Zveřejněním návrhů se završuje šestiletý proces implementace evropské Povodňové směrnice. Nejprve bylo aktualizováno předběžné hodnocení povodňových rizik a vymezeny oblasti s významným povodňovým rizikem. Následně byly v roce 2025 aktualizovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Ty zobrazují tři základní charakteristiky povodně, a to rozsah rozlivu, hloubky zaplavení a rychlosti proudění pro zvolené povodňové scénáře. Současně sjednocují mapu povodňového ohrožení a mapu povodňového rizika. Mapy klasifikují rizika pro danou lokalitu a obsahují informace o ohroženosti citlivých objektů.
Aktuálně zveřejněné plány na tyto podklady navazují a převádějí je do konkrétních návrhů, jak povodňová rizika v jednotlivých územích dále snižovat:
Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem. Jde celkem o 479 obcí v povodí Labe, 260 obcí v povodí Dunaje a 50 obcí v povodí Odry. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.)
Vedle toho plány navrhují také stovky konkrétních opatření v jednotlivých rizikových lokalitách. V povodí Labe je jich navrženo 105, v povodí Dunaje rovněž 105 a v povodí Odry 11. Patří mezi ně zejména úpravy koryt vodních toků, výstavba ochranných hrází včetně mobilních prvků a opatření na ovlivnění a zpomalení povodňových průtoků.
Plány pro zvládání povodňových rizik jsou důležitým podkladem pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem. Zároveň slouží jako podklad pro další koncepční a praktické kroky v oblasti povodňové ochrany.
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Zdroj: Libor Novák