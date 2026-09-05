Česko se připravuje na povodňová rizika. Pracuje se na novém plánu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. září 2026 19:51

Rozbouřené Labe v Nymburce. (14.9.2024)
Rozbouřené Labe v Nymburce. (14.9.2024) Foto: Adam Mráček / INCORP images

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik pro období 2028–2033. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Plány navazují na aktualizované povodňové mapy a přinášejí soubor obecných i konkrétních opatření v povodích Labe, Odry a Dunaje, která mají pomoci lépe chránit obyvatele, obce i krajinu před dopady povodní. Veřejnost a uživatelé vody k nim mohou do konce února 2027 podávat připomínky.

"Povodním nikdy nedokážeme zabránit úplně. Můžeme ale udělat maximum pro to, aby jejich dopady byly co nejmenší. Nové plány proto propojují prevenci, kvalitní data a předpovědi s dalšími konkrétními opatřeními v nejohroženějších místech. Nezůstáváme přitom jen u plánování – protipovodňová opatření také aktivně podporujeme a financujeme. Jen v aktuálně otevřených výzvách z Operačního programu životní prostředí máme na jejich realizaci vyhrazeno zhruba 3 miliardy korun," uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Plány pro zvládání povodňových rizik představují klíčový koncepční dokument pro ochranu před povodněmi. Připravilo je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Českým hydrometeorologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, správci povodí, kraji a dalšími partnery. K připomínkám veřejnosti jsou dostupné na webových stránkách resortu. Současně správci jednotlivých povodí zveřejnili také návrhy plánů dílčích povodí, jejichž přílohy k jednotlivým příslušným oblastem s významným povodňovým rizikem obsahují podrobné informace o nejohroženějších lokalitách a navrhovaných opatřeních. 

Připomínky k návrhům mohou veřejnost a uživatelé vody uplatnit po dobu šesti měsíců, tedy do 28. února 2027. Po jejich zapracování resorty plán společně předloží vládě ke schválení. 

Zveřejněním návrhů se završuje šestiletý proces implementace evropské Povodňové směrnice. Nejprve bylo aktualizováno předběžné hodnocení povodňových rizik a vymezeny oblasti s významným povodňovým rizikem. Následně byly v roce 2025 aktualizovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Ty zobrazují tři základní charakteristiky povodně, a to rozsah rozlivu, hloubky zaplavení a rychlosti proudění pro zvolené povodňové scénáře. Současně sjednocují mapu povodňového ohrožení a mapu povodňového rizika. Mapy klasifikují rizika pro danou lokalitu a obsahují informace o ohroženosti citlivých objektů. 

Aktuálně zveřejněné plány na tyto podklady navazují a převádějí je do konkrétních návrhů, jak povodňová rizika v jednotlivých územích dále snižovat:

Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem. Jde celkem o 479 obcí v povodí Labe, 260 obcí v povodí Dunaje a 50 obcí v povodí Odry. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.)

Vedle toho plány navrhují také stovky konkrétních opatření v jednotlivých rizikových lokalitách. V povodí Labe je jich navrženo 105, v povodí Dunaje rovněž 105 a v povodí Odry 11. Patří mezi ně zejména úpravy koryt vodních toků, výstavba ochranných hrází včetně mobilních prvků a opatření na ovlivnění a zpomalení povodňových průtoků.

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou důležitým podkladem pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem. Zároveň slouží jako podklad pro další koncepční a praktické kroky v oblasti povodňové ochrany.

před 13 hodinami

Zemřela herečka Hana Pastejříková. Lidé si ji mohou pamatovat z Léta s kovbojem

Související

New Orleans, USA

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Více souvisejících

Povodně řeky Ministerstvo životního prostředí

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Návrat ztraceného syna. Českou ligu si opět zahraje bývalý reprezentant Čvančara

Do české fotbalové nejvyšší soutěže míří nečekané jméno. Ve čtvrtek se potvrdila zpráva, která překvapila tuzemskou fotbalovou veřejnost. Hradec Králové totiž posílí bývalý český reprezentant Tomáš Čvančara. To, že v dosavadním bundesligovém působišti Mönchengladbachu už nemají zájem o jeho služby, bylo známé delší dobu. Až nyní přišla televize Sky odkazující se na zdroje německých médií s tím, že v posledních dnech o českého fotbalistu projevil zájem právě východočeský klub.

před 3 hodinami

Rozbouřené Labe v Nymburce. (14.9.2024)

Česko se připravuje na povodňová rizika. Pracuje se na novém plánu

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo návrhy Plánů pro zvládání povodňových rizik pro období 2028–2033. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Plány navazují na aktualizované povodňové mapy a přinášejí soubor obecných i konkrétních opatření v povodích Labe, Odry a Dunaje, která mají pomoci lépe chránit obyvatele, obce i krajinu před dopady povodní. Veřejnost a uživatelé vody k nim mohou do konce února 2027 podávat připomínky.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ilustrační fotografie.

Statisíce Čechů si stále musí do konce roku vyměnit řidičák

Lidé, kterým ještě do konce roku skončí platnost řidičského průkazu, mohou o nový jednoduše požádat on-line na Portálu dopravy. Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné, informovalo ministerstvo dopravy. To v Česku stále eviduje přes 243 tisíc řidičských průkazů, jimž ještě do konce roku vyprší platnost. 

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Vladimir Putin

Putin nařídil přerušení ruských útoků na ukrajinský Kyjev

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil armádě, aby od půlnoci ze soboty na neděli na tři dny přerušila útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Rozkaz má souviset s probíhající diplomatickou misí amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 11 hodinami

Donald Trump

Trump se opřel do amerických kritiků války s Íránem

Americký prezident Donald Trump se na sociální síti opřel do krajanů, kteří ho kritizují za stále probíhající válku s Íránem. Podle jeho slov existují lidé, jimž by se líbilo, kdyby Spojené státy ukončily konflikt jako poražené. Do této skupiny zařadil i politiky Demokratické strany. 

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 14 hodinami

před 14 hodinami

před 16 hodinami

Počasí

Počasí: Do Česka dorazí příští týden studená fronta, tropy vystřídá déšť a ochlazení

Českou republiku čeká příští týden výrazná proměna počasí, která přinese jak letní teploty, tak i přechod výrazné studené fronty. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se obyvatelé musejí připravit na chladná rána i tropické hodnoty na teploměrech. Atmosférické proudění totiž do střední Evropy přivede teplý vzduch, který však následně vystřídá deštivé pásmo. Změna počasí zasáhne postupně celé území státu a ovlivní jak denní teploty, tak i noční minima.

včera

Ilustrační foto

V Evropě prudce roste počet sabotážních akcí, z nichž je podezřelé Rusko

V Evropě prudce roste počet sabotážních akcí zaměřených na vojenskou a obrannou infrastrukturu, přičemž z jejich organizace je podezřelé Rusko. Německé úřady nedávno prohlásily Moskvu za odpovědnou za incident na letišti v Lipsku, kde byly v blízkosti ukrajinských nákladních letadel objeveny drony s výbušninami. Ruský prezident Vladimir Putin jakoukoli vinu odmítá a označuje podobná obvinění za nepodložená. Polské i německé ministerstvo vnitra však varují, že Moskva mění svou strategii a zásadně stupňuje své hybridní operace v evropských zemích.

Aktualizováno včera

Budou se překreslovat atlasy. OSN schválila změnu stovky let používané mapy světa

Valné shromáždění Organizace spojených národů schválilo rezoluci, která vyzývala k postupnému nahrazení tradiční Mercatorovy mapy světa novým zobrazením lépe odpovídajícím skutečné rozloze afrického kontinentu. Návrh předložilo Togo a oficiálně jej podporuje všech padesát čtyři členských států Africké unie. Togoský ministr zahraničních věcí Robert Dussey zdůraznil, že iniciativa nepředstavuje politickou debatu, ale odbornou vědeckou diskusi opřenou o fakta. Podle jeho slov je na čase, aby mezinárodní společenství přijalo geografickou realitu v celém jejím rozsahu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy