Extrémně silné bouřky na východě Česka. Nebezpečně tam stoupají i hladiny řek

Velmi silné bouřky řádí během středečního podvečera na východě republiky. Podle meteorologů spadly na některých místech desítky milimetrů srážek za necelou hodinu. V oblasti tak stoupají i hladiny vodních toků.
Meteorologové kolem půl šesté vpodvečer upozornili, že v Beskydech a na Ostravsku se vyskytly extrémně silné bouřky. Během pouhé půlhodiny spadlo i přes 40 milimetrů srážek. Počítat je třeba i s nárazy větru či malými kroupami.
"V Beskydech zůstávají bouřky bez pohybu a došlo již ojediněle k vzestupu hladin i na 3. SPA, ale budou slábnout. Na Ostravsku se očekává opakovaný vývoj bouřek," podotkl Český hydrometeorologický ústav.
Například v profilu Velké Karlovice došlo vlivem extrémně silných bouřek k vzestupu hladiny Vsetínské Bečvy na třetí stupeň povodňové aktivity. "Nyní srážky slábnou a očekáváme v nejbližších hodinách kolísání nebo pokles," dodali odborníci.
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Zdroj: Libor Novák