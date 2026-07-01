Extrémně silné bouřky na východě Česka. Nebezpečně tam stoupají i hladiny řek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. července 2026 18:18

Bouřky
Bouřky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Velmi silné bouřky řádí během středečního podvečera na východě republiky. Podle meteorologů spadly na některých místech desítky milimetrů srážek za necelou hodinu. V oblasti tak stoupají i hladiny vodních toků. 

Meteorologové kolem půl šesté vpodvečer upozornili, že v Beskydech a na Ostravsku se vyskytly extrémně silné bouřky. Během pouhé půlhodiny spadlo i přes 40 milimetrů srážek. Počítat je třeba i s nárazy větru či malými kroupami.

"V Beskydech zůstávají bouřky bez pohybu a došlo již ojediněle k vzestupu hladin i na 3. SPA, ale budou slábnout. Na Ostravsku se očekává opakovaný vývoj bouřek," podotkl Český hydrometeorologický ústav. 

Například v profilu Velké Karlovice došlo vlivem extrémně silných bouřek k vzestupu hladiny Vsetínské Bečvy na třetí stupeň povodňové aktivity. "Nyní srážky slábnou a očekáváme v nejbližších hodinách kolísání nebo pokles," dodali odborníci. 

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Zdroj: Libor Novák

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