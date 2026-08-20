Na Přerovsku spadla větrná elektrárna. V Česku se to dosud nestalo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. srpna 2026 15:33

V Potštátě spadla větrná elektrárna. (20.8.2026)
V Potštátě spadla větrná elektrárna. (20.8.2026) Foto: Facebook Město Potštát

V Potštátě na Přerovsku v Olomouckém kraji spadla větrná elektrárna. V Česku jde podle dostupných informací o první takový případ v historii. Příčina pádu není momentálně známá a bude předmětem vyšetřování. Další zdejší větrníky budou podrobeny kontrole. 

Město ve čtvrtek po poledni informovalo, že v jeho katastru došlo k pádu jedné ze čtyř zdejších větrných elektráren. Příčina události není známá. "Prosíme občany, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika," uvedli zástupci města.

Na větrníku byl tak umístěn internetový vysílač, takže obyvatelům bylo sděleno, že může dojít ke krátkodobému omezení internetového připojení. Na obnovení signálu se pracuje, náhradní vysílací zařízení bude umístěno na městském pozemku.

"Za město budeme po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost. Bezpečnost občanů je na prvním místě," napsali představitelé Potštátu. 

Město dodalo, že bude občany opět informovat, jakmile budou známé příčiny pádu elektrárny a výsledky kontrol dalších větrníků. Lidé byli také vyzváni k respektování případných pokynů zasahujících složek a nevstupování do prostoru havárie.

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