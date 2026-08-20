V Potštátě na Přerovsku v Olomouckém kraji spadla větrná elektrárna. V Česku jde podle dostupných informací o první takový případ v historii. Příčina pádu není momentálně známá a bude předmětem vyšetřování. Další zdejší větrníky budou podrobeny kontrole.
Město ve čtvrtek po poledni informovalo, že v jeho katastru došlo k pádu jedné ze čtyř zdejších větrných elektráren. Příčina události není známá. "Prosíme občany, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika," uvedli zástupci města.
Na větrníku byl tak umístěn internetový vysílač, takže obyvatelům bylo sděleno, že může dojít ke krátkodobému omezení internetového připojení. Na obnovení signálu se pracuje, náhradní vysílací zařízení bude umístěno na městském pozemku.
"Za město budeme po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost. Bezpečnost občanů je na prvním místě," napsali představitelé Potštátu.
Město dodalo, že bude občany opět informovat, jakmile budou známé příčiny pádu elektrárny a výsledky kontrol dalších větrníků. Lidé byli také vyzváni k respektování případných pokynů zasahujících složek a nevstupování do prostoru havárie.
Související
Větrné elektrárny jsou pro hlupáky, prohlásil Trump. Shodou v době, kdy polovina Evropy postaví obří centrum
Bývalý šéf Tesca se vrhnul na záchranu planety. V Africe vytváří megalomanský projekt
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Trump se chce opět setkat se severokorejským diktátorem Kimem
před 1 hodinou
Na Přerovsku spadla větrná elektrárna. V Česku se to dosud nestalo
před 2 hodinami
Zeman prý koketuje s další prezidentskou kandidaturou
před 2 hodinami
Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského
před 3 hodinami
Stát opět jedná se společností Sev.en, obce prý o peníze nepřijdou
před 4 hodinami
Počasí: Bouřky hrozí dnes i v pátek, může spadnout až 70 milimetrů srážek
před 5 hodinami
Schillerová neustoupí. EET prosadíme, vzkázala po hlasování v Senátu
před 6 hodinami
Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku historických rozměrů
před 6 hodinami
Češi mohou vybrat předmět, který astronaut Svoboda vezme do vesmíru
před 7 hodinami
Nečekaný vývoj v královské rodině. Harry a Meghan se vracejí do Británie
před 8 hodinami
V Kyjevě a okolí při ruském útoku umírali lidé. Do Rumunska pronikl dron
před 9 hodinami
Počasí ve čtvrtek nabídne další bouřky. Meteorologové očekávají silný vítr
včera
ZZ Top ztratili bubeníka. Zemřel Frank Beard, bylo mu 77 let
včera
Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky
včera
Málem to odhalila jako první. Camilla promluvila o rakovině britského krále Karla
včera
Juchelka může s maximálním možným zvýšením důchodů narazit u koaličního partnera
včera
Levákům udělali jméno. Do dějin se zapsala celá řada umělců
včera
Írán promýšlí reakci na možnou další eskalaci. V ohrožení by byla i Evropa
včera
Návrat EET se komplikuje. Senátoři vrací zákon do Poslanecké sněmovny
včera
Detaily vraždy v Českých Budějovicích. K činu mělo dojít před zraky dětí
Až 18 let může za mřížemi strávit muž, jehož policisté v tomto týdnu obvinili z nedělní vraždy ženy v centru Českých Budějovic. Násilnému činu předcházely dlouhodobé neshody mezi partnery. Jeden z nich se rozhodl pro naprosto nepochopitelné řešení.
Zdroj: Jan Hrabě