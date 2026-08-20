Češi mohou vybrat předmět, který astronaut Svoboda vezme do vesmíru

Co by mělo reprezentovat Českou republiku stovky kilometrů nad Zemí? Může to být například předmět připomínající českou historii, vědecký objev, kulturní tradici či sportovní úspěch. Do výběru se může zapojit každý.
Do vesmíru totiž s astronauty nelétají jen vědecké experimenty a technika. Kosmické mise tradičně doprovázejí také drobné předměty, které vyprávějí příběhy zemí, institucí i samotných astronautů. V minulosti se tak na oběžnou dráhu dostaly nejrůznější symboly - od národních vlajek a medailí až po sportovní, kulturní nebo osobní předměty. Švédský astronaut Christer Fuglesang vzal na oběžnou dráhu tradičního dalekarlského koníka, americká astronautka Cady Coleman si na ISS vzala čtyři flétny, astronaut Mark Polansky vezl do vesmíru plyšového medvěda připomínajícího příběh člověka, který přežil holokaust. Českou stopu ve vesmíru zanechal i Krteček, kterého s sebou na svou misi vzal americký astronaut Andrew Feustel. Někdy tak jde o národní symbol, jindy o kus historie, kultury nebo zdánlivě obyčejnou věc se silným příběhem. Nyní dostane příležitost hledat podobné předměty také Česko.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které národní projekt Česká cesta do vesmíru koordinuje, vnímá symbolické předměty jako další rozměr mise, který vedle vědeckých experimentů a technologických projektů umožní na oběžnou dráhu přenést také českou historii, kulturu a hodnoty.
"Česká mise na ISS ukáže, že máme špičkové firmy, univerzity a výzkumné týmy, které obstojí i v těch nejnáročnějších mezinárodních projektech. Nechceme ale, aby to byla jen mise vědců a techniků. Chceme do ní zapojit celou zemi. Proto dáváme veřejnosti možnost vybrat český příběh nebo symbol, který poletí s Alešem Svobodou. I malý předmět může nést silný vzkaz o tom, co Česko dokáže a na co můžeme být hrdí," řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Ministerstvo obrany a Armáda České republiky českou misi plně podporují. Aleš Svoboda je absolventem Univerzity obrany a zkušeným bojovým pilotem, který se v případě schválení ze strany Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), jehož rozhodnutí jsou přijímána konsensem všech pěti partnerů Mezinárodní kosmické stanice, bude na misi připravovat v roli pilota. Jeho profesní dráha zároveň poukazuje na široké možnosti profesního uplatnění v oblasti letectví, moderních technologií a dalších specializací.
"Těší mě, že právě Aleš Svoboda by měl v rámci české mise dopravit na ISS také symbolické předměty vybrané s přispěním veřejnosti. Jeho očekávaná pozice v posádce je zároveň potvrzením vysoké úrovně, kterou v oblasti vojenského letectví dlouhodobě budujeme. Řízení komplexních systémů, zvládání krizových scénářů nebo rozhodování pod extrémním tlakem jsou schopnosti, které Aleš získával a rozvíjel během své profesní dráhy. Jeho cesta tak ukazuje nejen atraktivitu a prestiž vojenských profesí, ale také mimořádné možnosti, které můžeme nabídnout. Věřím, že právě tento příběh může inspirovat mladé lidi, kteří dnes přemýšlejí o svém studiu a budoucím profesním směřování," uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Návrhy bude možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru od 19. srpna do 18. září 2026. Může jít o předmět spojený s českou historií, připomínku vědeckého nebo technologického úspěchu, kulturní symbol, sportovní odkaz, řemeslnou tradici nebo třeba něco, co vystihuje současné Česko a na co můžeme být jako země hrdí. Nemusí přitom jít o vzácný ani drahý předmět. Důležitější je jeho příběh – a to, co dokáže o České republice říct lidem doma i ve světě.
Při posuzování bude samozřejmě hrát roli také to, zda je možné předmět bezpečně dopravit na ISS. Ideální je proto malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu. Výhodou bude také možnost využít jej po návratu na Zemi při vzdělávacích akcích, ve školách, muzeích nebo při dalších příležitostech spojených s českou misí.
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Zdroj: Jan Hrabě