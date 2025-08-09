NASA v pátek oznámila úmrtí jedné z legendárních osobností vesmírných letů. Ve věku 97 let zemřel astronaut Jim Lovell, který se nejvíce proslavil jako velitel poškozeného Apolla 13. Lovell absolvoval celkem čtyři lety do vesmíru.
"Jsme zarmouceni odchodem Jima Lovella, velitele Apolla 13 a čtyřnásobného veterána vesmírných letů," uvedla NASA v pátek s tím, že život a práce zesnulého inspirovaly miliony lidí.
"Jsme nesmírně hrdí na jeho úžasné životní a kariérní úspěchy, z nichž vyniká jeho legendární vůdčí schopnost během průkopnické cesty lidí do vesmíru. Ale pro nás všechny byl především tátou, dědečkem a lídrem naší rodiny. A co je nejdůležitější, byl naším hrdinou," uvedla rodina astronauta v prohlášení.
"Bude nám chybět jeho neochvějný optimismus, smysl pro humor a způsob, jakým v každém z nás vyvolával pocit, že dokážeme nemožné. Byl skutečně jedinečný," dodali pozůstalí.
Vojenský pilot Lovell byl do skupiny astronautů vybrán v září 1962 a v následujících osmi letech absolvoval čtyři lety do vesmíru v rámci misí Gemini a Apollo. Z posledního letu se málem nevrátil.
Šlo totiž o legendární let Apollo 13, v jehož průběhu došlo k výbuchu kyslíkové nádrže a poškození servisního modulu. Experti na zemi zvládli během čtyř dní přijít s nouzovým plánem, který posádce vedené Lovellem pomohl se dostat zpátky na zemský povrch.
Jim Lovell , astronauti , úmrtí , NASA
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
před 1 hodinou
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
před 1 hodinou
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
před 2 hodinami
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
před 3 hodinami
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
včera
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
včera
Netanjahu po masivní kritice couvá: Izrael nemá v úmyslu Gazu okupovat
včera
Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?
Aktualizováno včera
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
včera
Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena
včera
Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce
včera
Obsazení Gazy je jen začátek. Experti popsali, jaké mohou být další kroky Izraele
včera
Přišli k nim v noci domů a bez souhlasu jim vzali krev. Čína brojí proti viru chikungunya, lidé se bouří
včera
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
včera
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
včera
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
včera
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
včera
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
včera
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
včera
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.
Zdroj: Libor Novák