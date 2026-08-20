Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského

Ukrajina se momentálně snaží především o to, aby válka se sousedním Ruskem skončila co možná nejdříve. Otevřela by se tak i cesta ke konání voleb, na což apeluje například bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle spolupracovníků prezidenta Zelenského je ale jeho návrh nerealistický.
Zelenskyj na překvapivou výzvu oficiálně nereagoval, ale jeho postoj není zcela neznámý. Zdroj britské BBC z prezidentské kanceláře označil Fedorovův návrh za bizarní, když lidem na hlavami létají ruské rakety a drony. "Ukazuje to na úplnou absenci realismu," citoval informátora web Ukrainska Pravda.
"Demokracie nesmí být rukojmím Ruska," uvedl pětatřicetiletý Fedorov ve videu, které v úterý zveřejnil na YouTube. Zdůraznil, že Ukrajina přes čtyři roky bojuje právě proto, že chce i nadále být svobodným evropským státem.
Exministr neprozradil nic o svých vlastních politických plánech a soustředil se výhradně na problematiku voleb. Podle Fedorova je třeba zajistit legální, bezpečný a realistický mechanismus, který Kyjevu umožní obnovit demokratický proces i během konfliktu. Momentálně platí, že volby se na Ukrajině konat nemohou kvůli vyhlášenému stannému právu.
Fedorov, jenž byl na konci července po pouhých šesti měsících v úřadu nečekaně odvolán z funkce ministra obrany, také ve videu neváhal s kritikou poměrů v zemi. Ukrajina podle jeho názoru čelí systémové krizi, ale zároveň se obává změny. Bývalý člen vlády rovněž poukázal na korupci, kterou označil za jednu z věcí, která škodí ukrajinskému válečnému úsilí.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě