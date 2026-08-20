Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského

Lucie Podzimková

20. srpna 2026 13:57

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajina se momentálně snaží především o to, aby válka se sousedním Ruskem skončila co možná nejdříve. Otevřela by se tak i cesta ke konání voleb, na což apeluje například bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle spolupracovníků prezidenta Zelenského je ale jeho návrh nerealistický. 

Zelenskyj na překvapivou výzvu oficiálně nereagoval, ale jeho postoj není zcela neznámý. Zdroj britské BBC z prezidentské kanceláře označil Fedorovův návrh za bizarní, když lidem na hlavami létají ruské rakety a drony. "Ukazuje to na úplnou absenci realismu," citoval informátora web Ukrainska Pravda. 

"Demokracie nesmí být rukojmím Ruska," uvedl pětatřicetiletý Fedorov ve videu, které v úterý zveřejnil na YouTube. Zdůraznil, že Ukrajina přes čtyři roky bojuje právě proto, že chce i nadále být svobodným evropským státem. 

Exministr neprozradil nic o svých vlastních politických plánech a soustředil se výhradně na problematiku voleb. Podle Fedorova je třeba zajistit legální, bezpečný a realistický mechanismus, který Kyjevu umožní obnovit demokratický proces i během konfliktu. Momentálně platí, že volby se na Ukrajině konat nemohou kvůli vyhlášenému stannému právu.

Fedorov, jenž byl na konci července po pouhých šesti měsících v úřadu nečekaně odvolán z funkce ministra obrany, také ve videu neváhal s kritikou poměrů v zemi. Ukrajina podle jeho názoru čelí systémové krizi, ale zároveň se obává změny. Bývalý člen vlády rovněž poukázal na korupci, kterou označil za jednu z věcí, která škodí ukrajinskému válečnému úsilí. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

před 7 hodinami

Nečekaný vývoj v královské rodině. Harry a Meghan se vracejí do Británie

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze Analýza

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

Více souvisejících

volby na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Mychajlo Fedorov Ukrajina

Aktuálně se děje

před 36 minutami

před 1 hodinou

V Potštátě spadla větrná elektrárna. (20.8.2026)

Na Přerovsku spadla větrná elektrárna. V Česku se to dosud nestalo

V Potštátě na Přerovsku v Olomouckém kraji spadla větrná elektrárna. V Česku jde podle dostupných informací o první takový případ v historii. Příčina pádu není momentálně známá a bude předmětem vyšetřování. Další zdejší větrníky budou podrobeny kontrole. 

před 2 hodinami

Miloš Zeman

Zeman prý koketuje s další prezidentskou kandidaturou

Exprezident Miloš Zeman připustil, že chvílemi uvažuje o další kandidatuře na post hlavy státu, což mu ústava i po dvou dokončených mandátech umožňuje. Dvaaosmdesátiletý bývalý politik ale zároveň přiznal, že ho limituje pokročilý věk. 

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Volby za války nejsou realistické, zní z okolí Zelenského

Ukrajina se momentálně snaží především o to, aby válka se sousedním Ruskem skončila co možná nejdříve. Otevřela by se tak i cesta ke konání voleb, na což apeluje například bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov. Podle spolupracovníků prezidenta Zelenského je ale jeho návrh nerealistický. 

před 3 hodinami

Igor Červený (Motoristé)

Stát opět jedná se společností Sev.en, obce prý o peníze nepřijdou

Ministerstvo životního prostředí v úterý jednalo se zástupci těžební společnosti Severní energetická o poskytnutí části finanční rezervy na sanace a rekultivace pro rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o prostředky, které firma nevyužije díky tomu, že část původního dolu byla ponechána přírodě. Prostředky jsou určeny na projekty pro tento region postižený hornickou činností. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Donald Trump

Trump vyhlásil Íránu ekonomickou válku historických rozměrů

Americký prezident Donald Trump vyhlásil spuštění nové fáze konfliktu s Íránem. Teheránu slíbil ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Šéf Bílého domu zároveň pohrozil všem zemím, které by se pokusily Íránu pomoci s obcházením sankcí. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Více lékařů a zdravotníků pro české zdravotnictví. Programy nesou první výsledky

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací děkanů lékařských fakult ČR vyhodnotilo výsledky dlouhodobých programů na podporu vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Oba programy podle hodnocení úspěšně plní svůj účel a zapojené školy naplňují stanovené závazky. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Detaily vraždy v Českých Budějovicích. K činu mělo dojít před zraky dětí

Až 18 let může za mřížemi strávit muž, jehož policisté v tomto týdnu obvinili z nedělní vraždy ženy v centru Českých Budějovic. Násilnému činu předcházely dlouhodobé neshody mezi partnery. Jeden z nich se rozhodl pro naprosto nepochopitelné řešení. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy