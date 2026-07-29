Počasí: Tropy hrozí v části Moravy i o víkendu. Meteorologové avizují další výstrahu

V Česku právě dnes začíná tropická epizoda, která bude v některých oblastech pokračovat i o víkendu. Potvrzuje to nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jejímž prostřednictvím varují meteorologové před vysokými teplotami a nebezpečím požárů. Experti zároveň avizují další výstrahu před vedry v příštím týdnu.
Do střední Evropy bude v dalších dnech proudit mimořádně teplý vzduch od jihozápadu, což se projeví na počasí. Už dnes se v nížinách mimo severovýchod území očekává silná zátěž teplem. "Na jižní Moravě a na Plzeňsku mohou teploty nad 32 °C ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu," uvedli meteorologové. Ve čtvrtek a v pátek se předpokládá silná či velmi silná zátěž teplem na většině území republiky.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
"O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vysoké teploty nad 32 °C a tepelnou zátěž čekáme v sobotu na většině území Moravy a Slezska, v neděli pak na jižní Moravě," sdělili experti s tím, že na začátku příštího týdne je pravděpodobné další oteplení. Výstraha na tyto dny bude teprve vydána.
Meteorologové také varují před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů na jižní Moravě, Vysočině a v západních Čechách. Výstraha platí do odvolání a je možné, že se bude v následujících dnech rozšiřovat.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány.
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Zdroj: Libor Novák