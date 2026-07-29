Zemřel oscarový písničkář Glen Hansard, autor hitu Falling Slowly

Světová hudba přišla o další výraznou osobnost, která bude chybět i českým fanouškům. Ve věku 56 let tragicky zemřel irský hudebník a písničkář Glen Hansard, držitel Oscara za nejlepší filmovou píseň. Podle deníku The Irish Sun zahynul při dopravní nehodě na motorce.
Tragická nehoda se podle deníku stala krátce před půl pátou ráno. Hansard podlehl zraněním na místě, přivolaní záchranáři mu již nedokázali pomoci. Irská policie zahájila vyšetřování smutné události.
Hansard během posledního čtvrtstoletí opakovaně koncertoval v České republice, kde si udělal jméno především díky úspěšné spolupráci s hudebnicí Markétou Irglovou. Jako dvojice složili hudbu k úspěšnému filmu Once, v němž i hráli. Ústřední píseň Falling Slowly jim vynesla Oscara za nejlepší filmovou píseň.
Hansard se narodil v Dublinu do rodiny hlídače parkoviště a prodavačky. Ve městě vyrůstal a odmalička projevoval lásku k hudbě. Jeden z nejslavnějších irských hudebníků už ve třinácti letech sekl se školou a začal si vydělávat pouličním hraním. Původně hrál irské tradicionály a folkové písně, později začal sám skládat.
Zlom v jeho kariéře přišel v úvodu 90. let, kdy založil kapelu The Frames a zazářil v irském filmovém muzikálu The Commitments. Definitivní průlom přišel s pátou deskou For The Birds, po které se kapela stala známou i za hranicemi Irska.
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Glen Hansard , úmrtí , irsko
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Zdroj: Libor Novák